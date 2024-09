Ritrovate in un mese dalla polizia municipale di Firenze 15 auto e 2 bici rubate

FIRENZE – Giro di vite contro i furti di bici, moto e auto a Firenze della polizia municipale di Firenze.

Sono stato quindici i veicoli e due le biciclette recuperato dell’autoreparto fra luglio e agosto. Le pattuglie hanno individuato i mezzi sia durante i normali servizi sia in interventi dedicati e la maggior parte sono stati pizzicati mentre erano in transito sulle strade cittadine. Si tratta di 15 veicoli a motore, precedentemente rubati nell’hinterland fiorentino e non solo: 9 motocicli (di cui due moto di grossa cilindrata) e 6 auto oltre a due biciclette da corsa.

Tra gli episodi da segnalare il recupero lampo di un’auto (dopo appena due ore dal furto) e quella di una Vespa (rintracciata dopo un’ora e mezzo dalla denuncia). E anche il caso di un Suv, rubato in una località balneare della costa livornese, e notato in circolazione sui viali da un ispettore fuori servizio. Questi ha contattato la Centrale operativa della polizia municipale che quindi ha mandato le pattuglie che hanno fermato il mezzo restituito quindi al legittimo proprietario.