Sciopero aereo in programma domani (20 giugno): viaggi a rischio, cancellazioni e diritti dei passeggeri

FIRENZE – La giornata di venerdì 20 giugno 2025 si prospetta particolarmente difficile per chi vola: è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, che potrebbe coinvolgere fino a 200mila passeggeri in tutta Italia, proprio in concomitanza con l’inizio della stagione estiva. A lanciare l’allarme è ItaliaRimborso, che prevede notevoli disagi sia per le tratte interne che per i collegamenti internazionali.

Possibili cancellazioni e ritardi interesseranno numerosi voli, anche se l’Ena (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha già reso noto l’elenco dei voli garantiti, disponibile sul proprio sito. I collegamenti assicurati saranno effettuati esclusivamente durante le fasce orarie protette, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Le compagnie aeree stanno già informando i propri clienti riguardo alle cancellazioni previste, offrendo alternative di viaggio laddove possibile. Ai passeggeri si consiglia di verificare tempestivamente lo stato del proprio volo, utilizzando il codice di prenotazione (PNR) sui siti ufficiali delle compagnie aeree o degli aeroporti, così da essere aggiornati in tempo reale su modifiche o cancellazioni.

Cosa fare in caso di cancellazione del volo

In caso di volo annullato per sciopero, il passeggero ha diritto all’assistenza da parte della compagnia. Questa può consistere in un nuovo volo oppure nel rimborso totale del biglietto. Se il supporto non viene fornito, è possibile organizzarsi in autonomia, acquistando un volo alternativo anche con un altro vettore. In tal caso è fondamentale conservare tutte le ricevute e fatture relative alle spese extra sostenute, come pernottamenti, trasferimenti o pasti.

È utile sapere che, secondo il regolamento europeo, non è previsto alcun risarcimento economico (compreso tra 250 e 600 euro) quando la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali, come appunto uno sciopero del personale. Tuttavia, resta valido il diritto al rimborso delle spese documentate necessarie per raggiungere la destinazione.

Tutti i dettagli e le modalità per richiedere i rimborsi sono disponibili sul sito ufficiale di ItaliaRimborso.