Travolto da un’auto nel viale dello stadio: muore a Firenze un uomo di 82 anni

FIRENZE – Un nuovo lutto colpisce le strade di Firenze, dove nel tardo pomeriggio di oggi )(3 aprile) un uomo di 82 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il sinistro si è consumato intorno alle 17,40 in viale Fanti, in un punto particolarmente noto della viabilità cittadina: il tratto di strada che costeggia la curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l’anziano stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto da un’autovettura in transito. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al pedone. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e l’automedica, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il medico ha dovuto constatarne il decesso sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Firenze per i rilievi planimetrici e per gestire la circolazione, che ha subito pesanti rallentamenti in tutta l’area di Campo di Marte. Al vaglio dei vigili urbani c’è l’esatta dinamica dell’investimento, per stabilire se l’uomo si trovasse sulle strisce pedonali e per accertare la velocità del veicolo coinvolto. Il magistrato di turno è stato informato del fatto e, come da prassi, il conducente dell’auto potrebbe essere indagato per omicidio stradale, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti tecnici del caso.