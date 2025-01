Seminarista di 25 anni muore schiacciato dalla ruota di un trattore

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTASSIEVE – Tragedia a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove un seminarista di 25 anni dell’istituto Cristo Re è morto sotto la ruota di un trattore, per una dinamica ancora tutta da chiarire da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando all’interno dell’oliveto nelle pertinenze dell’istituto ecclesiastico quando è stato schiacciato dalla ruota del trattore.

Immediatamente sono partiti gli accertamenti necessari per comprendere la dinamica dell’evento, una volta che è stato chiaro che per il giovane, nonostante i soccorsi, non c’era più nulla da fare.