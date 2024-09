Si mette alla guida dell’ambulanza dopo un soccorso: denunciato per tentato furto

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo un soccorso si mette alla guida dell’ambulanza e tenta di fuggire. Ma il tentativo non va a buon fine e l’uomo viene denunciato per tentato furto aggravato.

A intervenire in Lungardo Soderini a Firenze sono stati gli agenti della Polizia. I sanitari del 118 stavano soccorrendo una persona in forte stato di agitazione per circostanze tutte da chiarire. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo, un trentenne di origine marocchina, si sarebbe messo alla guida dell’autombulanza, verosimilmente con l’intento di raggiungere, in autonomia, il nosocomio più vicino.

Il sistema di sicurezza del mezzo, che messo in movimento senza la chiave inserita nel cruscotto prevede lo spegnimento automatico del motore, ha interrotto la corsa del 30enne dopo pochi metri.

Gli agenti hanno definitivamente fermato il cittadino straniero, al quale sono state naturalmente prestate le dovute cure del caso. Nell’ambito della vicenda l’uomo è stato denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato del mezzo di soccorso.

La scorsa notte la Polizia ha inoltre denunciato una 24enne italiana con l’accusa di tentato furto aggravato su un mezzo parcheggiato nei pressi di piazza Vittorio Veneto: da un furgone avrebbe asportato una valigia, dopo aver mandato in frantumi un finestrino del mezzo.