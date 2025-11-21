Un morto e due feriti gravi nel frontale a Castelfiorentino

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELFIORENTINO – È di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente fra due auto, che ne ha coinvolta una terza, sulla regionale 429 bis al chilometro 20 prima della galleria Monte Acuto a Castelfiorentino.

Per cause al vaglio dei carabinieri due auto, poco prima delle 22,30 di ieri (20 novembre) si sono frontate in maniera violenta frontalmente. Fra le lamiere delle vetture un ragazzo, che viaggiava da solo, era privo di conoscenza e il medico arrivato sul posto e che ha provato le manovra di rianimazione ha constatato il decesso. Nell’altra auto, aperta anch’essa con divaricatore e cesoie, una coppia di coniugi feriti gravemente e trasportato d’urgenza in ospedale. Nella terza vettura, colpita indirettamente, un ferito fortunatamente lieve.

Sul posto i Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario durante le fasi di soccorso mentre i rilievi sono stati a cusa dei carabinieri. La viabilità della zona è stata interrotta.