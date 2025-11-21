6.6 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un morto e due feriti gravi nel frontale a Castelfiorentino

Dramma poco prima delle 22,30 di ieri (20 novembre) sulla regionale 429 bis al chilometro 20 prima della galleria Monte Acuto: inutili i soccorsi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Un morto e due feriti gravi nel frontale a Castelfiorentino
Un morto e due feriti gravi nel frontale a Castelfiorentino (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELFIORENTINO – È di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente fra due auto, che ne ha coinvolta una terza, sulla regionale 429 bis al chilometro 20 prima della galleria Monte Acuto a Castelfiorentino. 

Per cause al vaglio dei carabinieri due auto, poco prima delle 22,30 di ieri (20 novembre) si sono frontate in maniera violenta frontalmente. Fra le lamiere delle vetture un ragazzo, che viaggiava da solo, era privo di conoscenza e il medico arrivato sul posto e che ha provato le manovra di rianimazione ha constatato il decesso. Nell’altra auto, aperta anch’essa con divaricatore e cesoie, una coppia di coniugi feriti gravemente e trasportato d’urgenza in ospedale. Nella terza vettura, colpita indirettamente, un ferito fortunatamente lieve. 

Sul posto i Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario durante le fasi di soccorso mentre i rilievi sono stati a cusa dei carabinieri. La viabilità della zona è stata interrotta. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
6.6 ° C
7.2 °
5.8 °
60 %
3.6kmh
75 %
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1585)ultimora (1494)sport (46)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati