18.4 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Firenze ospita BTO 2025: esperienze, tecnologia e futuro del turismo

L'11 e il 12 novembre la città ospita un evento dedicato a innovazione, formazione e strategie che coniughino digitale e sostenibilità

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
BTO2025
Foto di: sito web / stazione leopolda
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’11 e il 12 novembre Firenze diventa il punto di riferimento per il turismo digitale, l’innovazione e la formazione con Bto – Be Travel Onlife. Al centro dell’edizione c’è il concetto di Cross-Travel, chiave per comprendere le trasformazioni del viaggio contemporaneo.

Cross-Travel non è una semplice tendenza, ma un mindset competitivo. Interpreta i bisogni di un turista fluido, curioso e poco propenso a esperienze standardizzate. Il modello attraversa temi, destinazioni, strumenti e persone, integrando tecnologia, intelligenza artificiale e creatività.

Dalla cross experience alla cross destination, dal cross media al cross food, il viaggio si ridefinisce. Il turista moderno cerca autenticità, emozioni e sorprese, ma anche incontro umano e scambio culturale, unendo competenze diverse in chiave di marketing, sostenibilità e governance.

BTO 2025 offre spunti concreti per operatori e aziende, organizzati in quattro percorsi tematici: Hospitality, Destination, Food & Wine e Digital Strategy & Innovation. Dal 2008, l’evento è un punto di riferimento unico in Italia, con speaker internazionali, networking e innovazione.

La manifestazione, aperta al pubblico, è promossa da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, sotto il marchio della Regione Toscana e della Camera di Commercio di Firenze.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.3 °
17.8 °
91 %
3.1kmh
40 %
Mar
18 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2105)ultimora (1388)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati