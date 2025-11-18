Come le donne conquistarono il voto: inaugurata a Firenze la mostra dell’archivio Foto Locchi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È stata inaugurata, oggi 18 novembre, a Palazzo Strozzi Sacrati la mostra sul diritto di voto delle donne, un percorso fotografico dell’Archivio Storico Foto Locchi che ricostruisce gli anni in cui le italiane conquistarono il suffragio universale. L’esposizione In marcia per la libertà, composta da diciannove immagini del periodo 1943-1949, rientra nella rassegna La Toscana delle Donne e resterà visitabile fino al 6 dicembre.

Le fotografie mostrano volti, manifestazioni e momenti simbolici della lunga battaglia per i diritti civili e politici femminili. Secondo Cristina Manetti, “è un omaggio alla determinazione delle donne che, in un periodo di grande difficoltà storica, hanno lottato per la conquista dei loro diritti civili e politici.” Ha inoltre ricordato l’importanza della digitalizzazione dell’Archivio, essenziale per la tutela della memoria storica.

La responsabile Erika Ghilardi ha sottolineato il valore dell’Archivio Foto Locchi, nato nel 1924 e oggi composto da oltre cinque milioni di negativi tutelati dal Ministero della Cultura.

L’esposizione ripercorre anche alcuni passaggi chiave spesso poco noti: i primi tentativi di estendere il voto alle donne tra il 1861 e il 1863; l’impegno della fiorentina Alice Schiavone Bosio per ottenere il voto amministrativo nel 1925; le mobilitazioni dei Gruppi di Difesa della Donna; fino al decreto del 10 marzo 1946 e al voto del 2 giugno 1946, quando le italiane parteciparono per la prima volta alla vita politica nazionale.

In Sala Pegaso è visitabile anche Protagoniste, la mostra di Stefano Lupi dedicata alla creatività e alle competenze delle donne toscane.