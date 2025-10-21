Festival di cinema e donne 2025: Rula Jebreal apre 46esima edizione a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Festival di Cinema e Donne 2025

al via al cinema La Compagnia di Firenze mercoledì 22 ottobre con il talk con la giornalista scrittrice palestinese Rula Jebreal e la regista iraniana Sepideh Farsi.

Edizione numero 46 nel cartellone della ’50 Giorni di Cinema a Firenze’, con la direzione di Camilla Toschi e l’organizzazione a cura Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. Il festival esplora il cinema attraverso le storie e le visioni delle donne registe.

Festival introdotto dalla pre apertura di martedì 21 ottobre con omaggio a Elvira Notari, pioniera del cinema italiano, con la proiezione del film Elvira Notari: oltre il silenzio di Valerio Ciriaci introdotto in sala dal regista e dalla produttrice Antonella Di Nocera. Quindi È piccerella film realizzato nel 1922 da Elvira Notari, il cui restauro digitale è stato realizzato nel 2018 dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, con il contributo di ZDF/ARTE, musiche originali della versione restaurata sono di Enrico Melozzi.

Quindi il via ufficiale mercoledì 22 ottobre con il talk tra la regista Sepideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Jebreal a cui seguirà la proiezione di Put Your Soul on Your Hand and Walk. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025, il film racconta Fatma Hassona, giovane fotoreporter palestinese uccisa sotto le bombe israeliane il 16 aprile 2025 insieme a componenti della sua famiglia.

Completano il cartellone la terza parte del progetto Cinema, l’altra storia dedicato aIda Lupino (a cura di Piera Detassis con Raffaella Giancristofaro), due esposizioni gratuite nel foyer del cinema.

Protagoniste del festival con Rula Jebreal e Sepideh Farsi sono Agustina Macri, Anna Cazenave Cambet, Caroline Deruas Peano, Léna Garrel, Monica Guerritore, Alvia Reale, Francesca Cellini e Laura Samani.