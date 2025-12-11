9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Gaia Nanni e il miracolo del Meyer: debutta stasera lo spettacolo sulla solidarietà

Un'attrice poliedrica dà voce a medici e volontari. La cronaca diventa teatro per celebrare l'unione di una comunità intera

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Notte dei bambini
Foto di: teatrodifiesole
FIRENZE – Debutta questa sera un viaggio emozionante nella memoria recente di Firenze. Gaia Nanni sale sul palco con La notte dei bambini. Lo spettacolo sarà in scena da oggi (11 dicembre) fino a domenica 14 dicembre (alle 20,45).

Il testo rievoca un fatto realmente accaduto. Era la notte del 14 dicembre 2007. L’intero ospedale Meyer traslocava nella sua nuova sede. Un’operazione titanica che trasformò il volto della città. Firenze si fermò per creare un “corridoio d’amore”. Ambulanze silenziose, forze dell’ordine e centinaia di volontari scortarono i piccoli pazienti. I cittadini scesero in strada con sedie, luci e palloncini per vegliare sul loro passaggio.

La regia è di Giuliana Musso. Gaia Nanni, con la sua verve eclettica, dà voce a un monologo che è in realtà un coro. Interpreta i medici, i passanti, la gente comune. Si ride e ci si commuove. È il racconto di una comunità che scopre la bellezza di essere solidale. Una storia semplice, che sembra una favola ma è pura cronaca di un bene spontaneo.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti Boxoffice Toscana.

