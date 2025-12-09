Presepi di Cracovia a Firenze: in mostra le opere patrimonio dell’Unesco

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La mostra dei presepi di Cracovia a Firenze porta nel centro storico una delle tradizioni natalizie più riconoscibili della cultura polacca. Le opere, patrimonio Unesco dal 2018, sono esposte fino al 6 gennaio nella chiesa di Santa Felicita per celebrare i 40 anni del patto di amicizia tra Firenze e Cracovia. All’inaugurazione hanno partecipato il console generale della Repubblica di Polonia in Roma Bartosz Skwarczyński, il console onorario a Firenze Stefano Barlacchi e la vicesindaca Paola Galgani.

L’iniziativa è promossa dal consolato onorario della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana, in collaborazione con il museo di Cracovia, l’Istituto polacco di Roma, l’ambasciata di Polonia a Roma e il Comune di Firenze. L’esposizione riunisce alcuni dei presepi più rappresentativi della tradizione cracoviense, celebri per la combinazione tra architettura storica e scene della natività.

Ogni modello è realizzato a mano con materiali semplici come legno, cartoncino e carta stagnola, ma il risultato è estremamente scenografico grazie ai colori intensi, alle forme verticali e ai piccoli carillon che riproducono melodie natalizie.

I presepi cracoviensi si distinguono per le strutture ispirate ai principali edifici della città polacca. Le torri riprendono la basilica dell’Assunzione di Maria Vergine, la cattedrale sulla collina di Wawel o le costruzioni civiche della piazza del Mercato. Altri modelli includono elementi simbolici come il barbacane di Cracovia, la porta di San Floriano e parti del castello reale, integrati con grande cura nei complessi scenici.

Accanto alla rappresentazione della santa famiglia, trovano spazio personaggi della tradizione cristiana e figure storiche o leggendarie legate alla cultura polacca. Tra le più ricorrenti ci sono il trombettiere, il signor Twardowski e il Lajkonik, figura popolare che richiama l’epoca delle invasioni tartare. Non mancano i simboli nazionali, come l’aquila bianca, e le bandiere rosso-bianche che decorano le torri.