Presepi di Cracovia a Firenze: in mostra le opere patrimonio dell’Unesco

Sono esposti nella chiesa di Santa Felicita per celebrare i 40 anni di amicizia tra le due città

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
La mostra dei Presepi di Cracovia nella chiesa di Santa Felicita
La mostra dei Presepi di Cracovia nella chiesa di Santa Felicita / crediti : ufficio stampa
1 ' di lettura
FIRENZE – La mostra dei presepi di Cracovia a Firenze porta nel centro storico una delle tradizioni natalizie più riconoscibili della cultura polacca. Le opere, patrimonio Unesco dal 2018, sono esposte fino al 6 gennaio nella chiesa di Santa Felicita per celebrare i 40 anni del patto di amicizia tra Firenze e Cracovia. All’inaugurazione hanno partecipato il console generale della Repubblica di Polonia in Roma Bartosz Skwarczyński, il console onorario a Firenze Stefano Barlacchi e la vicesindaca Paola Galgani.

L’iniziativa è promossa dal consolato onorario della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana, in collaborazione con il museo di Cracovia, l’Istituto polacco di Roma, l’ambasciata di Polonia a Roma e il Comune di Firenze. L’esposizione riunisce alcuni dei presepi più rappresentativi della tradizione cracoviense, celebri per la combinazione tra architettura storica e scene della natività.

Ogni modello è realizzato a mano con materiali semplici come legno, cartoncino e carta stagnola, ma il risultato è estremamente scenografico grazie ai colori intensi, alle forme verticali e ai piccoli carillon che riproducono melodie natalizie.

I presepi cracoviensi si distinguono per le strutture ispirate ai principali edifici della città polacca. Le torri riprendono la basilica dell’Assunzione di Maria Vergine, la cattedrale sulla collina di Wawel o le costruzioni civiche della piazza del Mercato. Altri modelli includono elementi simbolici come il barbacane di Cracovia, la porta di San Floriano e parti del castello reale, integrati con grande cura nei complessi scenici.

Accanto alla rappresentazione della santa famiglia, trovano spazio personaggi della tradizione cristiana e figure storiche o leggendarie legate alla cultura polacca. Tra le più ricorrenti ci sono il trombettiere, il signor Twardowski e il Lajkonik, figura popolare che richiama l’epoca delle invasioni tartare. Non mancano i simboli nazionali, come l’aquila bianca, e le bandiere rosso-bianche che decorano le torri.

© Riproduzione riservata

