Arte, cultura e danza: le immagini di Roberto Bolle premiato dall’università di Firenze

FIRENZE – Oggi (28 ottobre) l’università di Firenze ha conferito a Roberto Bolle la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione. La motivazione ufficiale sottolinea come la sua opera rappresenti “la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale”, facendo di Bolle un interprete dell’arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’Ateneo. La laurea è stata consegnata dalla rettrice Alessandra Petrucci, che ha ricordato come Bolle sia protagonista sui maggiori palcoscenici mondiali e con compagnie prestigiose, tra cui l’American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Bol’šoj, il Mariinskij-Kirov e il Royal Ballet. La rettrice ha definito Bolle un artista completo: “Eleganza, atletismo, raffinatezza ed espressività sono la cifra stilistica di questo straordinario interprete. È generoso nel condividere competenza, lavoro e dedizione”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche Simone Magherini, direttore del Dipartimento di lettere e filosofia, Giulio Vannini per la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, e la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini.

La laudatio è stata pronunciata da Benedetta Baldi, presidente del Consiglio del corso di laurea magistrale. Baldi ha evidenziato come la danza parli di noi e del nostro universo simbolico, avvicinandosi al linguaggio nel suo momento di comunicazione performativa.

Il riconoscimento evidenzia l’impegno di Bolle nel valorizzare la capacità comunicativa della danza, ruolo che lo pone al centro della crescita culturale e artistica del Paese. La sua costante relazione con Firenze, palcoscenico privilegiato della sua arte, ha offerto all’Ateneo l’occasione di tributargli un meritato riconoscimento per i valori trasmessi e creati con la sua carriera.

Al termine della cerimonia, Bolle ha tenuto una lectio magistralis dal titolo Il corpo come linguaggio universale: esperienze, valori e visione di una vita plasmata dalla danza, raccontando il percorso e la visione che guidano la sua vita artistica.