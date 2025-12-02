Si accende il Natale di Firenze con la pista di ghiaccio e la ruota panoramica

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’atmosfera di Natale conquista anche Firenze.

Si sono accese le luci su Florence Ice, il nuovo villaggio di Natale che trasforma il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, in un luogo incantato dove la magia delle festività incontra il divertimento per tutta la famiglia.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri pomeriggio (1 dicembre) con Sara Funaro, sindaca del Comune di Firenze, Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze e presidente dell’associazione Un fiore per la Fortezza, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Jacopo Vicini, assessore allo sviluppo economico e Turismo del Comune di Firenze, Tiziano Capitani, coordinatore della manifestazione, Mattia Molfetta, presidente di Frisbi Energia, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. L’iniziativa è promossa e patrocinata dal Comune di Firenze e dall’associazione Un fiore per la Fortezza, affiancata da Confartigianato Imprese Firenze e organizzata The Wheel (capogruppo del Rt) con il coordinamento di Tiziano Capitani.

Cuore pulsante di Florence Ice è la pista di pattinaggio su ghiaccio costruita intorno al lago della Fortezza da Basso e fruibile fino al 31 gennaio: con i suoi 320 metri, Florence on Ice è la pista su ghiaccio all’aperto più lunga d’Europa. Un’esperienza unica per grandi e piccoli che potranno ‘scivolare’ in uno scenario fiabesco, immergendosi nelle atmosfere natalizie. La seconda grande attrazione è Florence Eye, la ruota itinerante più alta d’Italia (55 metri), che fino al 30 marzo offrirà a tutti i visitatori una vista mozzafiato sulla città di Firenze. Novità del 2025 è il Villaggio di Babbo Natale: un vero e proprio borgo a tema natalizio, un percorso esperienziale pensato per famiglie e bambini dove visitare la Casa di Babbo Natale, la Fabbrica di Cioccolato e l’Ufficio Postale, interamente costruiti in legno.

“Un momento speciale, inauguriamo un villaggio per tutte le famiglie e soprattutto per i bambini. Un’iniziativa che porta in città un bel clima natalizio e offre opportunità di socialità e divertimento con il pattinaggio sul ghiaccio, con la ruota panoramica, con la casa di Babbo Natale. Quest’anno torna proprio qui alla Fortezza, un luogo importante, da presidiare e da far vivere nella nostra città”, ha detto la sindaca Sara Funaro.

“Il ritorno di Florence Ice alla Fortezza da Basso – commenta Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze e dell’associazione Un fiore per la Fortezza – rappresenta non solo un gesto di cura verso un luogo simbolico della città, ma anche un segnale importante per il tessuto produttivo fiorentino. Confartigianato Imprese Firenze ha sostenuto questo progetto fin dall’inizio e continuerà a farlo, perché iniziative come questa rafforzano l’attrattività e la vitalità del nostro territorio”

“La Città di Firenze si prepare a vivere uno dei momenti più magici dell’anno e con Florence Ice vogliamo offrire a tutti un luogo di incontro e spensieratezza, immersi nella bellezza del Natale e della tradizione fiorentina”, afferma Tiziano Capitani, coordinatore della manifestazione.

Florence Ice vivacizzerà il Natale di Firence anche con una ricca programmazione di eventi ed una proposta di attività che includeranno mercatini artigianali, spettacoli teatrali, animazioni per bambini e punti di ristoro con specialità tipiche natalizie e toscane, trasformando il villaggio in un luogo simbolo di convivialità e allegria, capace di richiamare visitatori da tutta la regione e oltre. Tra gli eventi si segnalano: ogni giorno, fino al 24 dicembre, incontro con Babbo Natale e i suoi Elfi per la scrittura, lettura e consegna a mano della letterina, oltre alla possibilità di partecipare a laboratori per realizzare pendenti per l’albero di Natale e biscotti. Confartigianato Imprese Firenze partecipa alle celebrazioni natalizie con Natale in Fortezza: l’8 dicembre e i weekend del 13, 14 e 20, 21 dicembre, la categoria spettacolo dell’associazione curerà l’intrattenimento musicale per grandi e bambini. Il 23 e 24 dicembre si svolgerà la parata di Babbo Natale e degli Elfi che si preparano alla consegna dei regali, ballando e riempendo la slitta di sacchi. Presente anche il Grinch per provare a ‘rubare’ il Natale.

L’edizione 2025 porta con sé un’altra novità significativa: l’intero villaggio, insieme alla ruota panoramica Florence Eye, sarà alimentato esclusivamente da energia rinnovabile prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici grazie alla fornitura garantita da Frisbi Energia, main sponsor della ruota panoramica.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma completo delle attività visitare il sito http://www.florenceice.it o seguire i canali social ufficiali @FlorenceIce.