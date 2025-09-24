23.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Sprechi alimentari, Firenze ospita la giornata mondiale ai Georgofili

Scienziati e rappresentanti del mondo produttivo si confrontano su pratiche innovative per diminuire le eccedenze e valorizzare le risorse

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
1 ' di lettura
FIRENZE – Capire le cause e proporre soluzioni. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro che si terrà il 29 settembre all’Accademia dei Georgofili di Firenze, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari. L’evento, in programma dalle 10 alle 13.30 alle Logge Uffizi Corti, sarà accessibile anche in streaming.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Accademia dei Georgofili, riunirà esperti del mondo accademico, istituzioni e operatori della filiera agroalimentare.

Il gruppo di ricerca PAGE dell’Università di Pisa porterà un contributo scientifico sulle perdite nelle prime fasi della produzione agricola, analizzando anche il ruolo delle dinamiche di potere tra produttori e distributori nel generare sprechi.

La mattinata sarà divisa in due momenti: una sessione dedicata alla ricerca, con interventi di Giulia Gallo e Sergio Saia (Unipi), Paola Garrone (Politecnico di Milano) e Luca Falasconi (Università di Bologna), e una tavola rotonda con rappresentanti di LegaCoop, CIA, Confagricoltura, Coldiretti e Banco Alimentare della Toscana, moderata da Gennaro Giliberti.

Le conclusioni saranno affidate alla vicepresidente della Commissione Agricoltura, prima firmataria della Legge 166/2016 contro gli sprechi alimentari.

Con questa iniziativa, Regione Toscana e Georgofili ribadiscono l’impegno a ridurre gli sprechi in agricoltura, favorendo un dialogo tra ricerca, politica e imprese.

