Top 500 Bars: tre locali fiorentini tra i migliori cento al mondo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’edizione annuale della Top 500 Bars ha portato una nuova conferma per il capoluogo toscano: top 500 bars firenze è la combinazione che riassume la presenza di tre locali cittadini tra i primi cento al mondo. La cerimonia di premiazione, organizzata quest’anno a Palazzo Borghese, ha richiamato professionisti e appassionati del settore da numerosi Paesi, trasformando Firenze in un punto di riferimento internazionale della mixology.

L’evento, realizzato con il supporto di Destination Florence e dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune, ha evidenziato la crescita del comparto legato al bere miscelato. La città si distingue infatti per la qualità dell’offerta, l’attenzione alla ricerca e una proposta capace di unire tradizione e innovazione.

Il miglior risultato tra gli indirizzi fiorentini è stato ottenuto da Locale, classificato al 1esima° posto. Il bar è noto per un approccio che combina tecniche contemporanee, uso di ingredienti selezionati e una costante sperimentazione, elementi che lo hanno portato a guadagnare terreno rispetto all’anno precedente.

Segue Gucci Giardino, al 31esimo posto, che si caratterizza per un ambiente curato e per una proposta costruita con precisione, equilibrio e una forte identità estetica. Il locale è tra i più riconoscibili del panorama cittadino e continua a distinguersi per un’offerta originale e coerente.

Il terzo indirizzo fiorentino a entrare nella Top 100 è Atrium, posizionato all’82esimo posto, punto di riferimento all’interno del Four Seasons Hotel Firenze.

Il risultato contribuisce a rafforzare l’immagine di Firenze come città capace di attrarre turismo di qualità e di valorizzare un settore in costante espansione.