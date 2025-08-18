24.1 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Dal San Niccolò a Porta Romana: tornano le visite guidate alle torri fiorentine

Firenze apre i suoi monumenti medievali: salite panoramiche, visite guidate e attività per adulti e famiglie tra torri, porte e fortezze

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
FIRENZE – Ogni estate il Comune di Firenze e la Fondazione MUS.E aprono al pubblico torri e porte antiche, offrendo prospettive insolite sulla città e occasioni per scoprire la sua storia urbanistica.

Quest’anno il programma è particolarmente ricco. Fino al 31 agosto sarà visitabile la Torre San Niccolò, restaurata nel 2024 e unica a conservare l’altezza originale. Dall’alto regala una vista spettacolare sul centro storico. Le visite sono previste dalle 17 alle 20, con turni ogni 45 minuti.

A settembre toccherà a Porta Romana, la più grande delle mura cittadine dopo Porta San Frediano. Costruita nel 1328, segnava l’uscita verso Siena e Roma. Sarà aperta dal 1° al 30 settembre, dalle 16 alle 19, con visite ogni 30 minuti.

Il calendario comprende anche la Fortezza da Basso (29 agosto e 26 settembre, in collaborazione con Firenze Fiera) e il Forte di Belvedere, dove ogni venerdì, sabato e domenica si svolgono visite guidate e attività per famiglie e adulti, grazie al progetto Firenze Forma Continua Lab.

Le iniziative seguono i princìpi Unesco e Agenda 2030, con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale più accessibile sia ai turisti che ai cittadini.

Le visite a porte e torri sono aperte dai 8 anni in su, con biglietto a 6 euro (gratis con Card del Fiorentino). Per la Fortezza da Basso il costo è di 8 euro, mentre l’accesso al Forte Belvedere è gratuito per i residenti della Città Metropolitana di Firenze. Per i non residenti l’ingresso è a 5 euro (ridotto 3 euro), con attività aggiuntive a 2,50 o 5 euro. In caso di pioggia, le visite vengono sospese.

© Riproduzione riservata

