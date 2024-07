Dopo l’alluvione a Campi Bisenzio concluse le somme urgenze del Consorzio di Bonifica

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Nuovi interventi conclusi dal Consorzio di Bonifica dopo l’alluvione a Campi Bisenzio per ripristinare gli argini rotti o gravemente danneggiati.

Finiti, in particolare, i lavori sul torrente Marinella di Travalle per 150mila euro, sempre sul Marinella di Travalle e Fosso del Ciliegio intorno alla autostrada A11 per altri 350mila euro e sul fiume Bisenzio sull’argine sinistra a Capalle per 300mila euro.

Solo ora, quindi, avendo riportato gli argini alle quote e alle dimensioni strutturali di partenza e realizzate anche le ultime necessarie rifiniture, si possono dichiarare chiuse le urgenze per quanto riguarda i lavori post alluvione affidati al Consorzio.

Solo sul territorio comunale di Campi Bisenzio il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha poi indicato al commissario regionale per l’emergenza alluvione altri 18 interventi prioritari per un valore complessivo di poco meno di 105 milioni di euro, al momento al vaglio delle autorità regionali e nazionali, in attesa di finanziamento.

Il punto è stato fatto anche in occasione della partecipazione del Consorzio di Bonifica alla seduta della commissione consiliare speciale temporanea alluvione del Comune di Campi Bisenzio.