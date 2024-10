Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Ex Gkn già venduto, sindaco Campi Bisenzio: “Colti di sorpresa”

Ex Gkn già venduto, lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio sarebbe già stato venduto il 12 marzo scorso a società immobiliari.

A renderlo noto i sindacati.

Incontro in Regione Toscana nel pomeriggio di martedì 22 ottobre.

Il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri: “Questa notizia ci coglie di sorpresa e ci preoccupa profondamente. Non eravamo a conoscenza di questa transazione, e ciò solleva seri dubbi sul futuro dell’azienda e, soprattutto, sul destino dei lavoratori e delle lavoratrici ancora impiegati da QF. Chiediamo a QF di chiarire immediatamente quali siano le intenzioni per il futuro di questo stabilimento e di assumersi le proprie responsabilità. La priorità assoluta è quella di garantire i diritti dei lavoratori, compresa la tutela dei pagamenti degli stipendi, la dignità dei lavoratori non può essere messa in discussione e vigileremo affinché tutti i diritti economici vengano rispettati fino alla fine”.

Fiom Firenze Prato Pistoia via social con nota firmata Gabriele Angelini: “A seguito di azioni legali intraprese da creditori siamo venuti a conoscenza che lo stabilimento campigiano della ex Gkn non è più di proprietà di QF che lo ha venduto il 12 marzo 2024 a due società immobiliari. Lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto tenersi un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, poi rimandato su richiesta del liquidatore.

Una coincidenza che ci dà da pensare e che se confermata si tratta di un fatto gravissimo di cui chiederemo conto all’azienda nell’incontro convocato dalla Regione Toscana.

Auspichiamo che chi si presenterà al tavolo abbia risposte, per quanto tardive, riguardo il pagamento degli stipendi arretrati e sia disposto a portare avanti un confronto vero ai tavoli istituzionali per trovare una soluzione per i lavoratori e per il territorio, a partire dalla proposta della cooperativa Gff”.

Sindaco Tagliaferri: “La notizia della vendita dello stabilimento ex GKN, avvenuta secondo alcune fonti già lo scorso marzo da parte di QF, ha lasciato sbigottita l’amministrazione comunale. Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha espresso preoccupazione e sconcerto per la situazione, dichiarando, come appreso dalla stampa, che la cessione sarebbe avvenuta a favore di una società immobiliare.

L’amministrazione comunale sottolinea, inoltre, la propria ferma volontà di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per tutelare il territorio e contrastare eventuali speculazioni. “Il nostro obiettivo è che quello stabilimento continui a essere un centro produttivo, a beneficio della nostra comunità. Non permetteremo che interessi puramente speculativi compromettano il futuro del territorio e i posti di lavoro”.

Collettivo di fabbrica lavoratori Gkn via social: ” Ti ricordi quel 12 marzo? Salimmo sulla torre di illuminazione di Santa Maria Novella per protestare contro lo spostamento dell’ incontro presso il Mimit (Ministero del Made in Italy). Uno spostamento strano, che oggi appare ad orologeria.

𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 (𝟏𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒) 𝐐𝐟/𝐞𝐱 𝐆𝐤𝐧 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐯𝐚 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞. La compravendita è stata scoperta da poco da Rsu, organizzazioni sindacali e Collettivo: chi sapeva?

E tutti coloro che – tra lettere anonime, interventi strampalati in Parlamento o nelle istituzioni locali – in questi stessi mesi hanno attaccato l’ assemblea permanente, perché l’ hanno fatto?

Tutti coloro che hanno preso tempo, perdendo tempo, sapevano esattamente cosa stavano coprendo?

Non ci sono più scuse: pagare il dovuto (arretrati e stipendi) e intervento pubblico per scongiurare la speculazione e reindustrializzare la fabbrica

La speculazione immobiliare è ufficiale?