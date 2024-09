Tramvia Firenze, ok anche dalla Regione alla linea Piazza della Libertà-Rovezzano

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un altro tratto di tramvia è pronto a cambiare la mobilità del Comune di Firenze.

Anche la Regione Toscana si è espressa con parere favorevole al progetto definitivo per l’ampliamento della Linea 3 che collegherà piazza della Libertà a Rovezzano. È stata infatti appena approvata dalla giunta la delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli con cui si dà il via libera, per quanto di competenza della Regione, al progetto della linea 3.2.2.

“La diramazione della Llnea 3 verso Rovezzano, rappresenta un ulteriore passaggio importante – ha detto il presidente Eugenio Giani – verso la realizzazione sempre più completa del sistema tranviario dell’area metropolitana nel suo complesso. Mettiamo quindi un altro tassello – ha aggiunto Giani – sostenendo l’impulso propulsivo del Comune di Firenze verso un cambio di passo nel sistema della mobilità e della qualità della vita dei cittadini”.

Baccelli entra nel merito della delibera: “Abbiamo valutato positivamente il progetto sotto i profili che ci competono – ha spiegato – inserendo, dopo avere partecipato alle conferenze dei servizi che si sono concluse, le indicazioni e le prescrizioni che andranno al Comune di Firenze per l’approvazione definitiva”.

Con il via libera della Regione alla progettazione definitiva di questa tratta fino a Rovezzano, si consolida sempre di più il sistema delle tranvie.

Oltre alle tratte in fase di realizzazione, quelle in via di progettazione (Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino), ora c’è una progettazione definitiva in più, quella di Rovezzano. Stanno iinvece iniziando concretamente gli studi per il collegamento con Prato e l’ampliamento della linea di Careggi fino al Meyer.