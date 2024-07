All’aperto il primo Consiglio di Fiesole: cinque assessori per la sindaca Scaletti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE – “Lanciare un segnale alla città, a cui questa amministrazione vuole aprirsi e a cui chiede di partecipare alla vita della comunità, per dare corpo, tutte e tutti insieme, al progetto che vogliamo costruire per Fiesole”.

Così la sindaca Cristina Scaletti aprendo i lavori della prima seduta del Consiglio, che si è tenuta ieri (1 luglio) alle 18,30, nella terrazza antistante il Palazzo Comunale in piazza Mino, alla presenza di circa un centinaio di persone. A loro, la prima cittadina si è rivolta dicendo “sarò il sindaco di tutte e di tutti e d’ora in avanti vorrei che non ci fossero più ‘io’ o ‘voi’, ma solo un ‘noi’, in cui ogni cittadina e ogni cittadino possa riconoscersi”.

La sindaca ha quindi tracciato le linee per quella che sarà la metodologia della nuova amministrazione e ha ricordato il vescovo emerito di Fiesole, monsignor Luciano Giovannetti, scomparso lo scorso sabato, per cui ha chiesto all’assemblea un minuto di silenzio.

Il Consiglio ha visto l’elezione, con 16 voti favorevoli e una scheda bianca, di Alessandro Casali come presidente del Consiglio, e la presentazione della giunta che affiancherà il sindaco Scaletti nella prossima consiliatura.

Quattro i consiglieri eletti che sono stati chiamati ad affiancare il sindaco, come assessori: Tommaso Manzini, che sarà anche vicesindaco; Andrea Cammelli, Tommaso Rossi e Francesco Sottili. Esterna, invece, l’assessora Donatella Golini, chiamata dal sindaco per seguire bilancio, affari legali, tributi, pari opportunità, immigrazione e politiche della casa.

Al vicesindaco Tommaso Manzini le deleghe a lavori pubblici e decoro, patrimonio, agricoltura e sviluppo rurale, cultura della legalità, politiche giovanili, lavoro, rapporti con il Consiglio comunale, affari generali. Andrea Cammelli si occuperà di mobilità e trasporti, informatica, digitalizzazione e innovazione, servizi demografici, protezione civile, rifiuti, tutela e diritti degli animali.

Tommaso Rossi avrà le deleghe ad ambiente e verde pubblico, transizione ecologica, politiche energetiche e prevenzione del dissesto idrogeologico, e si occuperà anche di cultura della memoria. Di scuola, pubblica istruzione e sport si occuperà Francesco Sottili.

La sindaca Cristina Scaletti terrà per sé cultura, turismo, commercio e attività produttive, urbanistica, rapporti istituzionali, comunicazione, società partecipate, sociosanitario, sicurezza, polizia municipale e personale, volontariato e associazionismo, politiche comunitarie, internazionalizzazione e progettazione.