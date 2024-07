Aperto l’avviso per manifestazione di interesse per il progetto ‘Palestre della salute’

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse per il progetto Palestre della salute, rivolto alle palestre del territorio metropolitano nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Firenze, Azienda Usl Toscana centro, Società della Salute di Firenze, Società della Salute fiorentina nord-ovest, Società della Salute sud est firenze, Società della Salute del Mugello, Società della Salute empolese Valdarno Valdelsa e Coni, comitato regionale toscana, sullo sviluppo dello sport quale strumento per l’inclusione sociale e la promozione della salute.

L’accordo all’origine dell’avviso prevede tra la parti la predisposizione di percorsi che prevedano l’utilizzo della pratica sportiva quale strumento di inclusione sociale nei confronti di soggetti con disabilità specifica lieve in uscita da percorsi riabilitativi; strumento di promozione del benessere nei confronti di soggetti con difficoltà nella gestione del proprio peso corporeo, che si trovano in condizione di obesità e che hanno già intrapreso un percorso presso un dietista del servizio pubblico; strumento di preparazione nei confronti di soggetti prossimi ad interventi di natura chirurgica elettiva al fine di rafforzare il proprio tono muscolare

Scarica qui l’avviso