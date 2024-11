Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Atto vandalico sede Lega a Firenze, Salvini: “Non ci faremo intimidire”

Atto vandalico sede Lega a Firenze, Luca Baroncini, segretario regionale: “Hanno forzato la porta. Essendo blindata non sono riusciti ad entrare, ma hanno fatto danni per circa 1000 euro. È verosimile pensare che abbiano provato ad introdursi per danneggiare più che rubare non essendoci altro che colla e manifesti. Qualunque sia la ragione è un atto violento e criminale, il dodicesimo da quando abbiamo aperto la sede in viale Corsica a Firenze. Ogni mese siamo vittime di atti vandalici come scritte offensive, sputi, vetri e porte rotte, offese a noi e a Matteo Salvini. È chiaro che questi atteggiamenti hanno una matrice politica da parte di gente che si dice di sinistra e contraria alle nostre idee, ma che in realtà sono solo delinquenti. Abbiamo ovviamente sporto denuncia alle autorità competenti, ci sono le telecamere, e quindi confidiamo nell’individuazione. Solidarietà a tutti i militanti che a titolo di volontariato si impegnano per tenere aperta quella sede e ai segretari di sezione e provinciale di Firenze. La nostra attività va avanti. Nessuno può intimidirci”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader della Lega, il vicepremier Matteo Salvini: “Non ci faremo intimidire. Ringrazio tutti i meravigliosi militanti della Lega Toscana, che sta crescendo in termini di iscritti rendendoci ancora più forti e radicati. Chi tenta di fermarci con la violenze e le intimidazioni resterà deluso: andiamo avanti a testa alta e con sempre maggiore determinazione”.

Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega: “Un altro intollerabile episodio vandalico ai danni della sede regionale della Lega a Firenze, l’ennesimo di una serie che sembra non avere mai fine. Vale la pena ricordare che la nostra sede, così come quella di altro ogni partito, rappresenta uno spazio aperto di confronto civile e democrazia, e ogni atto di violenza contro di essa è un attacco alla libertà e al rispetto delle opinioni. Per questo mi aspetto, ancora una volta, che la solidarietà ai nostri militanti e simpatizzanti giunga anche dal Partito Democratico e dagli altri partiti di centrosinistra. Quel che è certo, è che questi atti intimidatori non scalfiranno la nostra determinazione. La Lega continuerà a difendere i propri ideali e i diritti di chi crede in un’Italia libera e sicura, senza mai cedere alle provocazioni. Ripeto forte e chiaro ai delinquenti che hanno compiuto questo sfregio: nessuno riuscirà a intimorirci, anzi ci darà solo ulteriore forza per andare avanti”.