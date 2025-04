Discarica emersa dalla frana a Palazzuolo sul Senio, Fratelli d’Italia chiede indagine conoscitiva

Getting your Trinity Audio player ready...

PALAZZUOLO SUL SENIO – Torna al centro del dibattito politico la maxidiscarica emersa sul territorio di Palazzuolo sul Senio dopo una frana. Fratelli d’Italia chiede un’indagine conoscitiva del consiglio regionale.

“La situazione che il Mugello, il territorio e i suoi cittadini stanno vivendo, ha del grottesco. Ieri Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia ha partecipato alla missione della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti a Palazzuolo sul Senio. È l’ennesimo segnale che si tratta di una situazione che non può essere minimizzata e sulla quale, al contrario, il nostro partito chiede assoluta chiarezza. Non si può minimizzare, come sta facendo la sinistra, un simile disastro: servono interventi e risposte pronte ed efficaci. Io ho presentato un atto al consiglio, per l’istituzione di un’indagine conoscitiva volta a chiarire perché la discarica non fosse indicata nell’elenco ufficiale curato da Arpat, quali conseguenze ambientali abbia comportato e quali operazioni siano necessarie per ripristinare i luoghi”. Lo dichiara Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d’Italia.

Secondo la senatrice e membro della commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti di Fdi Simona Petrucci “la missione a Palazzuolo sul Senio ha confermato la necessità di fare piena luce su una vicenda che presenta diversi elementi di criticità. Ci troviamo di fronte a rifiuti presenti sul territorio da oltre cinquant’anni, in una zona di grande valore ambientale e paesaggistico, che non può e non deve essere trascurata. È nostra intenzione approfondire ogni aspetto, con particolare attenzione a ciò che poteva essere fatto e non è stato fatto, e a ciò che sarà necessario mettere in campo per tutelare il territorio e, soprattutto, la salute dei cittadini. Vogliamo affrontare con serietà e rigore una situazione che impone risposte chiare, è fondamentale garantire trasparenza in ogni flusso comunicativo. Lavoreremo con l’obiettivo di restituire piena dignità a un territorio che merita attenzione, rispetto e azioni efficaci”.