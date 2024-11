Elezioni Usa, Firenze ‘scommette’ sulla vittoria di Kamala Harris

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Anche Firenze si interessa delle elezioni Usa, nell’attesa della scelta fra Donald Trump e Kamala Harris.

Il 51.8% dei fiorentini pensa che Kamala Harris vincerà le elezioni presidenziali Usa. È il dato che emerge dall’ultima indagine realizzata dalla community digitale MetaFirenze, che ha visto la partecipazione di quasi 300 persone tra voti e commenti sui social riguardo le elezioni presidenziali americane che si terranno il 5 novembre. Il 34.8% pensa che vincerà Donald Trump, mentre il 13.4% non lo sa.

L’indagine condotta su WhatsApp ha raccolto 241 voti, di cui 129 per Kamala Harris, 80 per Donald Trump e 32 voti di persone indecise. A questi si aggiungono circa 50 commenti arrivati su Facebook e Instagram di MetaFirenze.

Dall’analisi dei commenti sui social, emerge un ampio spettro di opinioni. Alcuni fiorentini sostengono fermamente la necessità di una vittoria di Donald Trump per “garantire sicurezza e stabilità”, mentre altri esprimono la speranza che Kamala Harris possa fermare il tycoon e portare “un rinnovamento”. Molti commenti riflettono le preoccupazioni legate al contesto geopolitico e all’importanza di evitare nuovi conflitti armati.

“Le elezioni si giocheranno probabilmente su una manciata di voti e lo stato chiave potrebbe essere la Pennsylvania. Chi vince questo stato potrebbe portarsi a casa la Presidenza. In Italia, così come a Firenze, c’è un interesse storico sulle elezioni americane e quest’anno l’interesse è ancora maggiore per il risultato assolutamente non scontato e per i candidati in campo – commenta Alessandro Chiaramonte, professore ordinario alla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze – Da una parte abbiamo Trump, un ex presidente che ha perso le ultime consultazioni, dirompente, molto particolare, che suscita molta curiosità. Dall’altra parte, c’è la vicepresidente attuale, Kamala Harris, catapultata quasi all’improvviso al centro della campagna elettorale. Si tratta di una donna di colore, una combinazione particolare: in passato c’è già stata una donna che ha corso per la presidenza e un uomo di colore che è diventato presidente, ma mai una donna di colore. Nessuno oggi riesce a capire effettivamente come andranno le cose. Forse si capirà mercoledì, ma non è detto; è possibile che si vada più in là, fra conteggi e riconteggi. Per chi volesse seguire lo spoglio in diretta, ricordo l’appuntamento mercoledì mattina al Polo delle scienze sociali, alla libreria Campus in via delle Pandette all’università di Novoli, a partire dalle 7.30 per commentare i risultati”.

