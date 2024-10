Il ministro Piantedosi a Firenze: “Un piano straordinario per la sicurezza del Parco delle Cascine”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presenziato il 30 settembre in Prefettura a Firenze a un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza straordinario alla presenza della sindaca Sara Funaro e della prefetta Francesca Ferrandino.

Il titolare del dicastero ha proposto un piano speciale per il parco delle Cascine e la stazione ferroviaria e del tratto della tramvia che li collega per ‘bonificare’ quei luoghi dalle presenze criminali.

L’idea è l’emanazione di ordinanze del prefetto i cui contenuti verranno vagliati nei prossimi giorni.

La sindaca Funaro ha ricordato che quelle del piano sono risposte aggiuntive a quelle già messe in atto affinché il parco possa essere fruito e vissuto dai cittadini.

La Lega per Salvini Premier ha accolto con grande soddisfazione la visita del ministro Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni.

Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, ha commentato: “In consiglio regionale, la Lega ha sempre portato avanti il tema della sicurezza come una priorità. La visita rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che stiamo facendo e un passo in avanti verso il rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità su tutto il territorio toscano. Confidiamo che questo confronto possa portare risultati concreti per i cittadini”.