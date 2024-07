L’Istituto Storico della Resistenza toscano: “Importante la risposta della Regione”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, insieme agli istituti delle province toscane, “esprime sincero apprezzamento ai presidenti della giunta e del consiglio regionale, Giani e Mazzeo, ai gruppi consiliari del Partito Democratico, di Italia Viva e del Movimento 5S, ai sindaci, ai consiglieri comunali di Firenze, alle forze politiche, ai sindacati, alle diverse associazioni e ai numerosi cittadini che in questi giorni hanno dimostrato solidarietà e grande attenzione all’appello lanciato affinché fossero garantiti dalla Regione contributi su base triennale in modo da assicurare continuità all’attività per la ricerca e la formazione”.

Così il presidente Vannino Chiti, che afferma: “L’impegno espresso dal presidente della Regione Eugenio Giani e la sua risposta concreta per intervenire immediatamente con una variazione di bilancio è la positiva notizia che attendevamo e che dimostra la rilevanza che la stessa giunta regionale attribuisce al lavoro svolto dall’Istituto. Non solo, la decisione di introdurre la norma di modifica della legge 38 del 2002 è fondamentale“.

“Auspichiamo quindi la presentazione dell’emendamento che renda permanente il finanziamento triennale e la sua approvazione contestuale a quella per la variazione di bilancio. Tutti insieme adesso ci prepariamo a celebrare degnamente, nel 2025, l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo” conclude Chiti.