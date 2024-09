Partito a Palazzo Vecchio il confronto fra le sindache di Firenze e Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sono entrambe neoelette e guardano insieme ai temi comprensoriali. Sara Funaro, sindaca di Firenze e la sua omologa di Prato, Ilaria Bugetti, si confrontano ed avviano un percorso comune.

È partita il 13 settembre la collaborazione tra le neoelette Sara Funaro e Ilaria Bugetti, che si sono incontrate in Palazzo Vecchio per un primo vertice sul lavoro da portare avanti su questioni comuni quali la multiutility, la mobilità e le politiche culturali. Seguiranno altri incontri periodici.

Sul futuro della multiutility le sindache hanno sottolineato l’importanza di allargare la compagine sociale al resto della Toscana e ribadito tre obiettivi imprescindibili: investimenti per migliorare i servizi, transizione ecologica e ricadute sui territori a cominciare dalle tariffe.

Sulle modalità per raggiungere questi obiettivi non ci sono preclusioni: “Ogni possibile fonte di finanziamento va studiata ed esaminata in modo da permetterci di compiere una scelta consapevole. – affermano Funaro e Bugetti – Non ci sono preclusioni o chiusure. Quel che conta è il progetto, non le modalità con cui ci si arriva. Con il Partito Democratico c’è un dialogo costante su tutti i temi, tra cui la multiutility; è in corso un confronto aperto, costruttivo e nel rispetto dei ruoli”.