FIRENZE – Sicurezza a Firenze, arriva Polmetro. Annuncio di Piantedosi a Funaro

Sicurezza a Firenze, arriva Polmetro, sezione specializzata della Polizia di Stato varata dal Viminale per operare sulle linee della metropolitana di Roma, Milano, Napoli, presidiando banchine e treni.

Sindaca Sara Funaro: “Ci siamo sentiti con il ministro Piantedosi e abbiamo affrontato alcune questioni. Mi ha comunicato che verrà a Firenze per fare un punto sul rafforzamento dei servizi sul territorio e anche per annunciare che c’è la volontà e ha già dato mandato per estendere il servizio della Polmetro anche alla città di Firenze“.

“Ringrazio il ministro per l’attenzione, anche perché varie richieste erano emerse sia in sede di Cosp sia di altri confronti. E anche per la volontà di venire sul territorio per affrontare insieme a noi, forze dell’ordine e Prefettura, una delle questioni che è più importanti, quella della sicurezza, sia per questa risposta aggiuntiva che potrà arrivare presto”.

Fratelli d’Italia, gruppo consiliare Palazzo Vecchio con Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo: “La notizia che anche a Firenze potrà essere messa in campo la Polmetro, la sezione, istituita di recente dal Viminale, formata da agenti specializzati per il controllo lungo le linee della metropolitana di Roma, Milano e Napoli, è non solo un’ottima notizia per tutti i fiorentini, ma può diventare la chiave di volta per restituire davvero sicurezza alla città. Un grazie va senza dubbio al Ministro Piantedosi, ma lo estendiamo a tutto il governo che sta dimostrando di affrontare con grande concretezza non solo i dossier nazionali, ma anche i problemi delle grandi città italiane”.