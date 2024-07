Otto automezzi in fiamme nel piazzale di un’autofficina di Sesto Fiorentino

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Paura a Sesto Fiorentino per l’incendio di un totale di otto automezzi nel piazzale di una officina in via Augusto Righi.

Sul posto per spegnere le fiamme, che hanno interessato un’auto e sette mezzi pensanti, sono arrivati mezzi e uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e della sede centrale di Calenzano e un’autobotte inviata dal comando di Prato.

L’incendio è stato spento con l’ausilio di due squadre e di tre autobotti. L’evento non è coinvolto, fortunatamente, persone.