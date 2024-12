Savino del Bene Scandicci, derby postnatalizio con il Bisonte Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Santo Stefano con il derby di volley fra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze.

Era dall’ultimo match di Cev Champions League contro l’Allianz MTV Stuttgart dello scorso 11 dicembre che la Savino Del Bene Volley non tornava a giocare davanti al proprio pubblico amico. Il rientro a Palazzo Wanny delle scandiccesi coinciderà infatti sia con il Boxing Day, il giorno di Santo Stefano, sia con il derby, che vedrà dunque la compagine di coach Marco Gaspari contrapposta alle cugine de Il Bisonte Firenze.

Per Herbots e compagne si tratterà del match preparatorio in vista dell’imminente impegno dei quarti di finale di Coppa Italia, che si disputerà sempre in casa domenica 29 dicembre alle 16 contro il Volley Bergamo. L’obiettivo delle toscane è chiaramente trovare il successo in entrambe le occasioni, proiettandosi da un lato sempre più in alto in classifica, e dall’altro assicurarsi un pass per la final four di Bologna dell’8 e 9 febbraio 2025.

Il trentesimo derby fiorentino sarà inoltre l’occasione per promuovere la collaborazione tra la Savino Del Bene Volley e la Fondazione Meyer. Nelle ultime settimane il club toscano ha infatti proposto una raccolta fondi mettendo all’asta alcune maglie pre-season indossate e autografate dalle atlete della prima squadra, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza all’pspedale pediatrico di Firenze, vero e proprio punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea.

Il fischio d’inizio è quindi programmato per giovedì 26 dicembre alle 18 a Palazzo Wanny.

Una sola atleta de Il Bisonte Firenze ha indossato la casacca della Savino Del Bene Volley. Si tratta di Indy Baijens, centrale classe 2001, che ha giocato nella squadra di coach Marco Gaspari la prima parte del campionato 2024-2025.

Cinque sono invece le giocatrici che hanno difeso i colori de Il Bisonte Firenze nel corso delle passate stagioni, si tratta di: Beatrice Parrocchiale, libero classe ’95, bisontina dal 2013 al 2019; Britt Herbots, schiacciatrice classe ’99, ha giocato a Firenze nel campionato 2022-2023; Emma Graziani, centrale classe 2002, ha militato nella società fiorentina nelle ultime tre stagioni; Manuela Ribechi, libero classe ’03, tesserata dal club del presidente Sità per la stagione 2023-2024 e con cui ha disputato anche il girone d’andata del campionato corrente; Giulia Mancini, centrale classe ’98, ha iniziato l’annata sportiva con la squadra di Firenze prima di accasarsi alla Savino Del Bene Volley.

Quello che andrà in scena domenica sarà il trentesimo derby tra le due formazioni toscane, il ventitreesimo nel campionato di serie A1. Il bilancio degli scontri diretti sorride alla Savino Del Bene Volley, in grado di imporsi in ben 22 occasioni; l’ultima affermazione delle bisontine risale invece al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di A1 nella stagione 2018-2019, risultato che non però precluse l’accesso alla Final Four di Verona alla società di patron Nocentini. La sfida della seconda giornata di campionato ha visto prevalere la squadra scandiccese per tre set a zero, al termine di una gara equilibrata e combattuta, con le tre frazioni disputate vinte solo con il minimo vantaggio.

“È il mio primo derby ed è una bella sensazione – dice il coach delle locali, Marco Gaspari – perché le due squadre di Firenze si affrontano nella giornata di Santo Stefano e quindi a mio avviso è una data meravigliosa per il nostro sport. Ci troviamo di fronte una squadra che ha preso un ottimo centrale e sicuramente sarà un piacere ritrovare Indy Baijens: sono contento che con Il Bisonte abbia l’opportunità di avere continuità di gioco. Per quanto riguarda la partita sappiamo che ci troveremo di fronte un avversario che fa della fisicità la sua qualità principale, avendo atlete come Butigan, appunto Baijens, ma anche Malual. È una squadra che ha anche esperienza: pensiamo ad esempio a Battistoni, che è ancora un’atleta giovane, ma poi soprattutto a Leonardi. Sono una squadra che viene da due vittorie importantissime, successi che sicuramente hanno dato energia e nuovi stimoli per portare a casa punti contro di noi. D’altra parte noi dobbiamo prepararci a questa partita con due obiettivi: quello di dare continuità e quello di portare a casa più punti per cercare di mantenere la posizione in classifica che abbiamo”.

“Sarà molto stimolante giocare il derby di fronte a un palazzetto pieno – dice il coach bisontino Simone Bendandi – così come sarà stimolante affrontare una squadra come Scandicci, che non ha bisogno di presentazioni. Noi veniamo da una bella vittoria contro Vallefoglia, nella quale le ragazze hanno conquistato due punti importantissimi e hanno dimostrato di esserci: ci eravamo detti di considerare il girone di ritorno come un nuovo inizio, e la squadra è partite col piede giusto, anche se sappiamo che il campionato è ancora lunghissimo e molto difficile. Domani voglio che le ragazze entrino in campo per cercare di dare più fastidio possibile a una corazzata come Scandicci, giocando leggere e concrete: sarebbe sbagliato non esaltarsi in una partita come questa, in cui dovremo essere molto aggressive in battuta così come in ogni altro fondamentale, perché se Ognjenović gioca palla in mano diventa durissima. Servirà anche una grandissima prova di carattere a muro-difesa, e le attaccanti dovranno avere lucidità e coraggio, prendendosi la responsabilità di tirare i colpi giusti”.

La Savino Del Bene Scandicci di coach Marco Gaspari potrebbe schierarsi con la serba Maja Ognjenović (1984) in palleggio, Ekaterina Antropova (2003) come opposto, Linda Nwakalor (2002) e la brasiliana Ana Carolina Da Silva ‘Carol’ (1991) al centro, la belga Britt Herbots (1999) e Camilla Mingardi (1997) in posto quattro e la dominicana Brenda Castillo (1992) nel ruolo di libero.

Per il derby del Boxing Day, il sestetto de Il Bisonte Firenze dovrebbe essere composto da Battistoni in palleggio e Malual nel ruolo di opposto, Davyskiba e Nervini in posto 4 con al centro il duo Butigan-Baijens. Il libero è Leonardi.