Tre giorni di grandissima musica con il Firenze Rocks: sul palco Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure

FIRENZE – Tornano i concerti alla Visarno Arena. Si inizia con il Firenze Rocks, dal 12 al 14 giugno con artisti del calibro di Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. E poi sarà la volta di Cesare Cremonini che si esibirà il 17 giugno.

Sono stati quindi disposti provvedimenti di circolazione nell’area interessata e in particolare nel Parco delle Cascine sarà chiuso al traffico a partire dalle 14 per i concerti di venerdì 12 e sabato 13 giugno. Lo stop ai veicoli sarà invece anticipato alle 9 per gli eventi di domenica 14 e mercoledì 17 giugno per i quali sono attesi più spettatori. Presente in forze la polizia municipale con oltre 130 operatori: 55 per i primi due concerti, 78 per gli eventi del 14 e 17 giugno.

La logistica

Per la logistica e all’organizzazione sono previsti divieti di sosta e transito in via del Visarno (da via delle Cascine al numero civico 8) dalla mezzanotte del 12 alle 2 del 15 giugno con replica nello stesso orario tra 17 e 18 giugno, tra il 26 e il 28 giugno, tra il 30 giugno e 2 del 1 luglio. I provvedimenti saranno replicati anche tra la mezzanotte del 15 alle 6 del 16 luglio.

Per collocare la biglietteria da oggi (10 giugno) al 16 luglio saranno istituiti divieti di sosta e transito in piazzale delle Cascine (nell’area di parcheggio lato piazza Mazzei sul lato adiacente a viale della Tinaia).

I concerti

Venerdì 12 e sabato 13 giugno la chiusura sarà più soft, con i divieti di transito in vigore dalle 14 alle 2 del giorno successivo; domenica 14 giugno la chiusura sarà anticipata alle 9 per terminare sempre alle 2 del giorno successivo.

I blocchi per i veicoli saranno attivi in via Berio (in corrispondenza dell’incrocio con viale Rosselli), in via delle Cascine (all’intersezione con via Paisiello), e in via del Barco, con deroghe solo per autorizzati e soccorso.

Dalle 14 nei giorni 12 e 13 giugno e dalle 13 il 14 giugno chiusa anche Piazza Puccini sulla corsia di collegamento tra Via Baracca e Via delle Cascine con deroghe solo per autorizzati e soccorso.

In occasione dei concerti si potrà accedere al Parco delle Cascine solo a piedi (deroga per i veicoli dei portatori di disabilità con contrassegno e accesso/uscita solamente da via del Barco).

Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi ingressi (ogni ticket riporta il varco dedicato). L’area interna sarà transennata e presidiata da addetti alla sicurezza: l’accesso sarà consentito solo a chi è in possesso del biglietto e dopo un controllo di sicurezza.

Sarà garantito l’accesso e l’uscita dai nidi comunali posti all’interno di Manifattura Tabacchi. Il nuovo parcheggio Manifattura Tabacchi con ingresso da via Tartini sarà sempre accessibile fino a esaurimento posti; per garantire l’uscita dei numerosi spettatori in sicurezza dalla zona di piazza Puccini, il 12, 13 e 14 giugno, i veicoli non potranno uscire dal parcheggio nella fascia oraria 23-1 a garanzia del deflusso in sicurezza degli spettatori sulla direttrice via delle Cascine-piazza Puccini. Si invita quindi gli utenti a non mettersi al volante e mettere in moto i veicoli in questa fascia oraria.

Divieti di sosta no stop

I primi provvedimenti scatteranno dalla mezzanotte del 12 giugno: si tratta dei divieti di divieti di sosta che rimarranno in vigore per l’intera durata dei concerti terminando alle 2 del 15 giugno. Ecco strade e piazze interessate: piazza Puccini (tratto discendente tra Ponte Ferrari e via Tartini), via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda de Bellagarde de Saint Lary, piazzale Jefferson, viale del Pegaso, viale degli Olmi, via delle Cascine (da piazzale delle Cascine e via Paisiello), viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, piazza Vittorio Veneto (area compresa tra viale Lincoln, via del Fosso Macinante, viale Fratelli Rosselli e l’Arno), viale dell’Aeronautica, via del Barco (da via dei Vespucci a viale del Pegaso), via dei Vespucci (tra l’intersezione con via del Barco e il sottopasso ferroviario, ingresso CIT), piazzale delle Cascine.

In piazzale delle Cascine saranno riservate alcune zone alla sosta dei mezzi a servizio dei disabili e ai mezzi con contrassegno area Park A. Per la sosta dei taxi previsti divieti di sosta in piazzale Vittorio Veneto (tratto nella zona parcheggio dei bus del Tpl fronte via Solferino insieme ai bus delle linee extraurbane) e viale delle Magnolie (lato parcheggio, eccetto posti disabili).

In viale Lincoln (area tra i paletti artistici e piazza Vittorio Veneto) e piazza Vittorio Veneto (area tra viale Lincoln, via del Fosso Macinante, viale Fratelli Rosselli e l’Arno) saranno in vigore divieti di transito tranne che per ciclomotori e motocicli.

In piazza Vittorio Veneto sarà mantenuta l’area di fermata per i bus turistici autorizzati dalle 7 alle 18 con possibilità di transito per accesso e uscita. Per la sosta dei bus dei fan club saranno istituiti divieti di sosta in via Almerico da Schio. Divieti di sosta anche in viale Redi lato Mugnone (eccetto bus Tpl); individuate aree riservate per il parcheggio delle biciclette anche in sharing in via delle Cascine, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, viale Lincoln, piazza dell’Isolotto con divieti di sosta e transito nei tratti interessati (eccetto biciclette) dalle 15 dei giorni dei concerti. In viale dell’Aeronautica previsti anche stalli riservati ai mezzi della Protezione Civile.

Concerto di Lenny Kravitz: venerdì 12 giugno

Alle 14 scatteranno chiusure in via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda de Bellagarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), piazzale delle Cascine (tra via delle Cascine e viale dell’Aeronautica), piazza Jefferson (deroghe per i mezzi dei titolari di passi carrabili e frontisti, veicoli diretti all’area Park B). Divieto di transito anche in via degli Olmi (tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine), via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine); stesso provvedimento in via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica), viale dell’Aeronautica (tra piazzale delle Cascine e viale del Pegaso) con deroga per i mezzi dei disabili e frontisti, per i veicoli con contrassegno per l’area Park A e l’area Park C. Chiusi anche viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, viale del Pegaso (tra viale delle Cornacchie e viale Washington); stesso provvedimento nelle aree riservate ai parcheggi di scooter in viale Lincoln e piazza Vittorio Veneto e per quelle dei bus turistici con deroga per i mezzi interessati.

Scatterà alle 14 anche il divieto di transito in via Tartini (all’intersezione con piazza Puccini) con deroga per i frontisti e titolari di passi carrabili. Dalla stessa ora provvedimenti anche in piazza Puccini: i veicoli sulla direttrice via Boccherini-via Baracca non potranno svoltare verso via delle Cascine con obbligo di proseguire a dritto o svoltare in viale Redi; chiusa la corsia discendente da Ponte Ferrari con obbligo di proseguire in direzione di via Ponte alle Mosse (con revoca della corsia preferenziale). Divieto di transito anche in via Mercadante (tra via Donizetti e via delle Cascine) e via Petrella (tra via Donizetti e via delle Cascine) con deroga per frontisti e titolari di passi carrabili.

I veicoli autorizzati alla sosta nell’area interessati dai divieti (piazzale delle Cascine e viale dell’Aeronautica) potranno accedere/uscire soltanto dal percorso via del Barco-via del Pegaso-viale dell’Aeronautica e viceversa.

Dalle 15 inoltre in piazza dell’Isolotto saranno istituiti divieti di sosta per consentire il parcheggio alle biciclette anche in sharing.

Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 2 di venerdì 13 giugno.

Concerto di Robbie Williams: sabato 13 giugno

Saranno replicati i provvedimenti del concerto del giorno precedente con termine fissato alle 2 di sabato 14 giugno.

Concerto di The Cure: domenica 14 giugno

In questo caso, visto il numero maggiore di spettatori attesi, i provvedimenti saranno anticipati a partire dalle 9.

Quindi alle 9 scatteranno le chiusure in via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda de Bellagarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), piazzale delle Cascine (tra via delle Cascine e viale dell’Aeronautica), piazza Jefferson (deroghe per i mezzi dei titolari di passi carrabili e frontisti, veicoli diretti all’area Park B). Il divieto di transito in via degli Olmi (tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine), via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine); e quelli in via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica), viale dell’Aeronautica (tra piazzale delle Cascine e viale del Pegaso) con deroga per i mezzi dei disabili e frontisti, per i veicoli con contrassegno per l’area Park A e l’area Park C. Torna la chiusura di viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, viale del Pegaso (tra viale delle Cornacchie e viale Washington); stesso provvedimento nelle aree riservate ai parcheggi di scooter in viale Lincoln e piazza Vittorio Veneto e per quelle dei bus turistici con deroga per i mezzi interessati.

Anticipati anche i provvedimenti nella zona di via delle Cascine-piazza Puccini. Dalle 10 torna il divieto di transito in via Tartini (all’intersezione con piazza Puccini) con deroga per i frontisti e titolari di passi carrabili. Fino alle 13 sarà autorizzato anche il transito dei bus del TPL urbano. Dalle 13 quindi sarà la volta dei provvedimenti in piazza Puccini: i veicoli sulla direttrice via Boccherini-via Baracca non potranno svoltare verso via delle Cascine con obbligo di proseguire a dritto o svoltare in viale Redi; chiusa la corsia discendente da Ponte Ferrari con obbligo di proseguire in direzione di via Ponte alle Mosse (con revoca della corsia preferenziale). Divieto di transito anche in via Mercadante (tra via Donizetti e via delle Cascine) e via Petrella (tra via Donizetti e via delle Cascine) con deroga per frontisti e titolari di passi carrabili. Confermato dalle 15 i divieti di sosta in piazza dell’Isolotto per consentire il parcheggio alle biciclette anche in sharing.

Termine previsto le 2 di lunedì 15 giugno.

Concerto di Cesare Cremonini: 17 giugno

L’assetto della mobilità del Firenze Rocks sarà ripetuto anche per il concerto di Cesare Cremonini, in programma mercoledì 17 giugno. Anche in questo caso, in considerazione del pubblico atteso, i provvedimenti scatteranno dalle 9 del giorno del concerto e rimarranno in vigore fino alle 2 di giovedì 18 giugno.

In dettaglio si parte quindi con le chiusure in via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda de Bellagarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), piazzale delle Cascine (tra via delle Cascine e viale dell’Aeronautica), piazza Jefferson (deroghe per i mezzi dei titolari di passi carrabili e frontisti, veicoli diretti all’area Park B). Il divieto di transito in via degli Olmi (tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine), via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine); e quelli in via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica), viale dell’Aeronautica (tra piazzale delle Cascine e viale del Pegaso) con deroga per i mezzi dei disabili e frontisti, per i veicoli con contrassegno per l’area Park A e l’area Park C. Torna la chiusura di viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, viale del Pegaso (tra viale delle Cornacchie e viale Washington); stesso provvedimento nelle aree riservate ai parcheggi di scooter in viale Lincoln e piazza Vittorio Veneto e per quelle dei bus turistici con deroga per i mezzi interessati.

Anticipati anche i provvedimenti nella zona di via delle Cascine-piazza Puccini. Dalle 10 torna il divieto di transito in via Tartini (all’intersezione con piazza Puccini) con deroga per i frontisti e titolari di passi carrabili. Fino alle 13 sarà autorizzato anche il transito dei bus del TPL urbano. Dalle 13 quindi sarà la volta dei provvedimenti in piazza Puccini: i veicoli sulla direttrice via Boccherini-via Baracca non potranno svoltare verso via delle Cascine con obbligo di proseguire a dritto o svoltare in viale Redi; chiusa la corsia discendente da Ponte Ferrari con obbligo di proseguire in direzione di via Ponte alle Mosse (con revoca della corsia preferenziale). Divieto di transito anche in via Mercadante (tra via Donizetti e via delle Cascine) e via Petrella (tra via Donizetti e via delle Cascine) con deroga per frontisti e titolari di passi carrabili. Confermato dalle 15 i divieti di sosta in piazza dell’Isolotto per consentire il parcheggio alle biciclette anche in sharing.

Parcheggi riservati

I disabili avranno posti dedicati in piazzale delle Cascine. Ciclomotori e motocicli potranno sostare in piazza Vittorio Veneto (area di parcheggio lato fiume Arno compresa tra l’area pedonale di viale Lincoln e la direttrice viale degli Olmi/Ponte alla Vittoria) e viale Lincoln (area compresa tra i paletti artistici per la delimitazione dell’area pedonale e piazza Vittorio Veneto). I taxi avranno spazi riservati in viale delle Magnolie e in piazza Vittorio Veneto (lato hub del TPL extraurbano). Per le biciclette anche in sharing sono stati individuati aree sosta in via delle Cascine, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, viale Lincoln (dettagli sullo sharing a seguire, ndr.). Previsto anche un punto straordinario in piazza dell’Isolotto a partire dalle 15. In viale dell’Aeronautica prevista anche l’area per i mezzi della Protezione Civile e delle associazioni. I bus dei fan club potranno sostare in via Almerico da Schio. Tutte le informazioni necessarie con i dettagli degli itinerari e i punti di sosta e i percorsi pedonali suggeriti saranno forniti al momento del rilascio del contrassegno obbligatorio per l’accesso in città da parte di Sas (www.serviziallastrada.it).

Trasporto pubblico

Nei giorni dei concerti sono previste alcune modifiche alle linee di Tpl urbano nell’area interessata. Si tratta delle linee 17B e C, 55 e 57. Per le prime due è previsto anche un cambio di capolinea: il 17C fino alle 13 farà capolinea come il 17B in via Arrigo Boito; dopo le 13 per entrambi il capolinea alla fermata Redi San Donato. Il capolinea della 55 fino alle 13 sarà alla fermata Puccini Manifattura per poi spostarsi alla fermata Redi San Donato.

Si ricorda che nell’ambito del nuovo assetto del trasporto pubblico notturno che scatterà dall’11 giugno è stato previsto un potenziamento del servizio per le Cascine per gli eventi estivi, tra cui appunto i concerti. La linea 17 notturna, per esempio, avrà una frequenza di 15 minuti con capolinea provvisorio in Redi San Donato. Le Cascine sono raggiungibili agevolmente a piedi anche dalla zona Leopolda-Porta a Prato dove fermano o fanno capolinea diverse linee, tra cui le notturne 9, 30, 35 e i bussini C2 e C3.

Per quanto riguarda la tramvia per raggiungere l’area del concerto si può utilizzare la T1 (fermata Cascine Carlo Monni) 17 che la T2 (fermata San Donato Università) raggiungendo poi la Visarno Arena a piedi. Per consentire il defluire degli spettatori in uscita dai concerti, sono previsti passaggi più frequenti nelle ore di maggiore richiesta. Per i concerti del 12, 13, 14 e 17 giugno la tramvia viaggerà fino alle 2 di notte (orario che di norma riguarda solo i giorni di venerdì e sabato) con una frequenza variabile tra i 7e i 9 minuti, in funzione dell’afflusso.

Per info: www.at-bus.it www.gestramvia.it

Parcheggi scambiatori

Per limitare l’accesso dei veicoli privati si consiglia di utilizzare i parcheggi di interscambio lungo le due linee tranviarie T1 Leonardo e T2 Vespucci (stazione binario 16, stazione Fortezza Fiera, Porta a Prato-Leopolda, Guidoni, Palazzo di Giustizia-Novoli, Centro commerciale San Donato, Villa Costanza, Ponte a Greve) oltre che tutti gli altri parcheggi di struttura del Comune di Firenze (fra cui Oltrarno-Calza, Alberti, Beccaria, Sant’Ambrogio).

Bike sharing

Per regolamentare al massimo la sosta dei mezzi, sarà impedita la possibilità di blocco del mezzo al di fuori delle aree di parcheggio individuate: via delle Cascine (tra via Paisiello e il ponte ferroviario), viale del Pegaso (tra viale dell’Aeronautica e viale delle Cornacchie), viale dell’Aeronautica (tra la Palazzina dell’Indiano e viale dell’Indiano), viale Lincoln (tra Ponte al Pignone e la delimitazione area pedonale lato piazza Vittorio Veneto) e piazza dell’Isolotto (nell’area del mercato, attiva dalle 15 nei giorni di concerto).

Per info: https://www.firenzerocks.it/