FIRENZE – Atalanta-Fiorentina, Palladino: “A Bergamo per grande prestazione”.

Atalanta-Fiorentina domenica 15 settembre alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Partita tra Atalanta regina di Europa League guidata da Gian Piero Gasperini e Fiorentina di Raffaele Palladino che da giocatore ebbe Gasp come tecnico.

Gara valida per la quarta giornata di serie A diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione arbitrale di Macerata. Assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio, IV ufficiale Alessandro Prontera di Bologna, Var Daniele Doveri di Roma 1, Avar Francesco Meraviglia di Pistoia.

Gian Piero Gasperini: “Con la riqualificazione del Gewiss Stadium, il presidente Antonio Percassi ha fatto un gesto di grande amore verso la città, i tifosi e la storia dell’Atalanta. La gente si accorgerà di quanto questo gesto sia stato difficile e di grande generosità. Lo stadio sarà un fiore all’occhiello importante per tutti”.

Quindi sulla sfida con la Fiorentina: “Mi aspetto la solita partita equilibrata, difficile. Come del resto lo è stata lo scorso anno. La Fiorentina è una squadra sicuramente forte, un riferimento per le posizioni che valgono l’Europa. Un avversario con cui siamo il punto di riferimento reciproco per la corsa all’Europa, anche se in tutti questi anni ci sono arrivati davanti una sola volta”.

Su Palladino, suo giocatore ai tempi del Genoa: “Raffaele ha bruciato le tappe al Monza partendo dalla Primavera, ha l’intelligenza e la capacità per alzare il livello in una squadra rinnovata soprattutto in attacco”

Poi: “Zaniolo sicuramente non è pronto dal primo minuto: è in ritardo per via di diversi infortuni, è appena rientrato in gruppo ma sta molto meglio rispetto alle precedenti settimane. Per lui è un po’ un inizio, un modo per rispettare le speranze che abbiamo alimentato prendendolo”.

Raffaele Palladino: “La Fiorentina ha cambiato tanto, e servono un po’ di tempo e pazienza però sperò già da domani di vedere una squadra in crescita, andiamo a Bergamo per cercare di fare risultato e disputare una grande prestazione”.

Poi il tecnico viola: “E’ sempre difficile ma anche uno stimolo sfidare Gasperini che per me e per tutti gli allenatori è un esempio. Ciò che lui ha creato a Bergamo, vincendo l’Europa League, è qualcosa di fantastico e incredibile. La sua squadra è una grande realtà”.

La lista dei convocati viola per la partita contro l’Atalanta:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) BIRAGHI Cristiano

4) BOVE Edoardo

5) CATALDI Danilo

6) COLPANI Andrea

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DE GEA QUINTANA David (P)

10) GOSENS Robin Everardus

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) KAYODE Michael Olabode

13) KEAN Bioty Moise

14) KOUAME Kouakou Christian Michael

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MORENO Matías Agustín

19) PARISI Fabiano

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOTTIL Riccardo

24) TERRACCIANO Pietro (P)