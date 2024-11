Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Como-Fiorentina, Palladino per la settima vittoria consecutiva

Como-Fiorentina domenica 24 novembre alle ore 15. Partita valida per la 13esima giornata di Serie A diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale Santoro. Al VAR Mariani e Serra.

Tra i convocati di Raffaele Palladino non ci sono capitan Biraghi, a riposo per affaticamento muscolare al polpaccio sinistro e Albert Gudmundsson.

Fiorentina a quota 25 punti a Como per la settima vittoria consecutiva e per il primato in classifica

Como di Cesc Fàbregas a quota 10 punti in emergenza e in cerca di punti salvezza.

Fàbregas: “Non ci sarà tanta panchina, verranno 4-5 giovani della Primavera con noi e se dovranno giocare dall’inizio, non sarà un problema. Non possiamo confermare la formazione di Genova che ha fatto bene, ma si avvicinerà molto”.

Sulla Fiorentina: “Raffaele Palladino è un allenatore giovane che sta facendo un grande percorso nella sua carriera. Ha fatto bene a Monza, sta facendo bene a Firenze. I giocatori stanno prendendo tantissima fiducia: è una squadra forte che porta tanti giocatori in avanti. Alla Fiorentina in questo momento esce tutto bene, mentre noi siamo in un momento negativo. Ma ci sono momenti così durante la stagione, per tutte le squadre di tutto il mondo. Dobbiamo gestire le difficoltà, trovare soluzioni e punti per continuare a crescere con i giocatori che sono a disposizione. Sarà un’altra battaglia per noi: dovremo fare una grande partita per prendere punti”.

I convocati di Raffaele Palladino:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) BOVE Edoardo

4) CATALDI Danilo

5) COLPANI Andrea

6) COMUZZO Pietro

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

8) DE GEA QUINTANA David (P)

9) GOSENS Robin Everardus

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KEAN Bioty Moise

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUBINO Tommaso

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)