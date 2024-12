Coppa Italia, nella serata per Bove l’Empoli fa lo sgambetto alla Fiorentina ai rigori

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Empoli 5-6 dcr (2-2)FIORENTINA (4-2-3-1)

: Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (74’ Parisi); M. Quarta (52’ Richardson), Cataldi; Colpani (52’ Ikoné), Beltran (74’ Gudmundsson), Sottil (83’ Kouame); Kean. A disposizione: De Gea, Martinelli, Adli, Biraghi, Kayode, Moreno, Pongracic. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Marianucci, Ismajli (64’ Viti), Tosto; Sambia (82’ Gyasi), Belardinelli (64’ Maleh), Henderson, Ekong, Cacace (64’ Pezzella); Solbakken (74’ Colombo), Esposito. A disposizione: Vasquez, Perisan, Bacci, Bembnista, El Biache, Konate, Popov. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Giua di Olbia

RETI: 4′ Ekong, 59’ Kean, 71’ Gosens, 75’ Esposito

SEQUENZA RIGORI: Gudmunsson gol, Colombo gol, Kouame gol, Ekong sbagliato, Ranieri sbagliato, Henderson gol, Kean sbagliato, Marianucci gl, Cataldi gol, Esposito gol

NOTE: Ammoniti Marianucci, Gosens, Pezzella

FIRENZE – Ai quarti di Coppa Italia si qualifica, a sorpresa, l’Empoli.

Nella serata tutta dedicata a Edoardo Bove (striscione delle due squadra a inizio gara, giocatori a mimare il numero 4 dopo i gol), dopo il malore in campo di domenica (1 dicembre) contro l’Inter, gli azzurri fanno lo sgambetto ai calci di rigore alla formazione di Palladino. Grande protagonista il portiere sanminiatese degli azzurri Seghetti, autore di una parata monstre su Kean nel finale dei regolamentari e di un rigore parato a Ranieri ai penalty finali,

Dopo la cerimonia tutta per Bove di inizio gara dopo 4 minuti passa l’Empoli: errore di Martinez Quarta che colpisce Henderson che libera Ekong al tiro per il diagonale dell’1-0. Nel primo tempo la reazione della Fiorentina è un colpo di testa di Kean sulla traversa sul cross di Dodò.

Nella ripresa sembra fatt per i viola che in 12 minuti mettono la freccia con Kean e Gosens, ma ancora una volta un errore in disimpegno, stavolta di Dodò, permette ad Henderson di servire Esposito per il 2-2. Nel finale paratona di Seghetti che dice no a Kean.

Si va ai tiri di rigore: decisivo l’errore dell’ex Juventus Kean che spara alto. L’Empoli affronterà, nei quarti di finale, la vincente di Juventus – Cagliari a gennaio.