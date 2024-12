Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Lask, Palladino: “Al Franchi gara decisiva”

Fiorentina-Lask giovedì 12 dicembre alle 18.45 allo stadio Franchi di Firenze.

Penultima giornata del girone unico di Uefa Conference League per la squadra di Raffaele Palladino con gli austriaci del Lask di Markus Schopp

Dirige l’ungherese Balázs Berke. Assistenti Vencel Toth e Balazs Szert. Quarto ufficiale Sandor ANDÓ-SZABÓ. Var VAD Istvan ed Eszter URBAN.

La Fiorentina alla vigilia del match ha iniziato la rifinitura al Viola Park con un minuto di raccoglimento in memoria delle cinque vittime della tragica esplosione in un deposito Eni a Calenzano. “Il presidente Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina, in questo tragico momento, sono vicini al dramma delle famiglie coinvolte nell’incidente alla raffineria di Calenzano e si uniscono al cordoglio dei cittadini e delle istituzioni”

Markus Schopp, allenatore Lask: “La Fiorentina è una squadra ottima sia in difesa che in attacco, ci aspettiamo una grande partita. Abbiamo perso tre partite di fila, ma possiamo ancora qualificarci, per questo abbiamo bisogno di un risultato positivo”.

Fiorentina ai vertici serie A reduce da otto vittorie consecutive in campionato.

Palladino: “Gara decisiva, dobbiamo fare punti per dare una gioia ai nostri tifosi e perché vogliamo arrivare tra le prime otto evitando gli spareggi”.

Il tecnico ha annunciato che mancheranno ancora Pongracic già assente con il Cagliari, Cataldi per una botta alla caviglia (“Ma è recuperabile per domenica contro il Bologna”) e capitan Biraghi “per scelta tecnica“. “Cristiano credo non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa squadra e per questa società, quando è sceso in campo finora ha sempre dato tutto, ultimamente non ha trovato molto spazio anche per un piccolo fastidio al polpaccio. E’ una scelta tecnica, non è il caso di aggiungere altro. Non dobbiamo avere le piccole disattenzioni che abbiamo avuto in alcune occasioni. Scenderemo in campo con un grande atteggiamento. Vogliamo cercare di fare punti, è una partita decisiva e vogliamo arrivare tra le prime otto. Affronteremo una squadra organizzata, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Riccardo Sottil: “L’approccio deve essere forte, in Europa ci sono squadre organizzate e con giocatori di qualità. Finora abbiamo sempre avuto una certa continuità, penso sia questo il segreto di quest’anno”.