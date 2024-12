Fiorentina prima sprecona poi distratta: al Franchi passa l’Udinese

Fiorentina – Udinese 2-1

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens (86′ Parisi); Adli (62′ Mandragora), Cataldi; Colpani (70′ Kouamé), Beltran (62′ Gudmundsson), Sottil (70′ Ikoné); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Richardson, Martinez Quarta. Allenatore: Palladino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè (46′ Abankwah); Ehizibue (86′ Modesto), Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (65′ Atta), Zemura; Thauvin (86′ Bravo), Lucca. A diposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Kamara, Palma, Ebosse, Pejicic, Pizarro. Allenatore: Runjaic

ARBITRO: Marcenaro di Genova (Bindoni – Tegoni)

RETI: 8′ rig. Kean, 49′ Lucca, 57′ Thauvin

NOTE: Ammoniti Sottil, Zemura, Kristensen, Ehizibue, Sava, Kouamé FIRENZE – Prima sconfitta stagione al Franchi per la Fiorentina, la seconda di fila dopo il ko di Bologna. Una mini striscia negativa per la Fiorentina di Palladino che recrimina per non aver chiuso il match nel primo tempo. Vantaggio su calcio di rigore per fallo di Christensen su Sottil, visto dal Var e non dall’arbitro: Kean realizza dal dischetto. L’Udinese non ci sta e prende le redini della partita, ma rischia di capitolare per un rinvio errato di Sava che regala palla alla Fiorentina: Kean cincischia e non lo punisce.

Nel secondo tempo alza i giri l’Udinese, che però viene facilitata da un errore di Ranieri che non spazza e lascia a Ekkelenkamp il pallone in area: assist per Lucca che non sbaglia. Poco dopo è lo stesso attaccante ex Pisa e Ajax che in rovesciata coglie un clamoroso palo. A far mettere la testa avanti è Thauvin con un sinistro chirurgico.

La Fiorentina cerca di rientrare nel match ma la rincorsa si ferma sul palo scheggiato da Kean.