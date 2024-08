Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Puskas Akademia, Palladino: “Concentrati e motivati”.

Fiorentina-Puskas Akademia esordio di Uefa Conference League allo stadio Franchi di Firenze giovedì 22 agosto alle ore 20. Partita di ritorno il 29 agosto.

Diretta TV Sky e in chiaro Tv8.

Debutto europeo per il tecnico Raffaele Palladino dopo la doppia finale consecutiva in Conference League con Vincenzo Italiano in panchina.

Sfida playoff con direzione arbitrale francese. Dirige Willy Delajod.

Assistenti: Erwan Finjean, Philippe Jeanne. Quarto uomo: Thomas Leonard.

Var: Bastien Dechepy. Avar: Eric Wattellier

Palladino: “C’è emozione, c’è adrenalina. Dobbiamo essere concentrati, siamo carichi e motivati, cercheremo di fare una grande prestazione contro il Puskas. Ci teniamo a fare bene e a passare il turno. Vogliamo passare il turno. Loro sono molto preparati, si difendono molto bassi e giocano di ripartenza”.

Su gestione rosa: “Non cambia niente. Per noi fare più competizioni deve essere un orgoglio. Io mi affido molto al mio staff ed ai miei ragazzi per affrontare ogni gara nel miglior modo possibile. Questo è il nostro pensiero di base”

Su Gonzalez, sempre più accostato alla Juventus, che continua ad allenarsi a parte al Viola Park: “Nico è un bravo ragazzo. Lui e la società si stanno parlando. Io ho una grande gruppo che ha in testa solo il Puskas, non siamo distratti da niente e da nessuno. Una volta completata la rosa capiremo sistemi di gioco per mettere in campo la miglior Fiorentina”.

Su Beltran: “E’ arrivato dopo, ma si è subito calato nella parte. Ci sto lavorando tanto. Può fare la punta o la tre-quarti. Lucas è intelligente e predisposto ad apprendere”

Su De Gea, per 12 anni portiere del Manchester United, arrivato a Firenze pochi giorni fa da svincolato. “Ha portato grande professionalità. L’ho visto molto bene. Potrebbe partire titolare con Puskas, vediamo”

Sulla difesa: “Abbiamo lavorato tanto giocando a tre e stiamo andando avanti così. In questo momento è importante non fare stravolgimenti. Chiuso il mercato lavoreremo su tutto il resto”.

Sui lavori al Franchi: “Sarà uno stadio diverso. Il Franchi tutto pieno ci ha sempre dato una spinta esagerata. Dovremo essere comunque bravi ad essere un’unica cosa anche questa stagione”.