Il Bisonte Firenze anticipa il via del girone di ritorno con la trasferta con Vallefoglia

FIRENZE – La serie A1 di pallavolo dà il via al girone di ritorno.

Il Bisonte Firenze è pronto a voltare pagina dopo un finale di andata in chiaroscuro: alle 20.30 del 21 dicembre la quattordicesima giornata propone la sfida del PalaMegabox di Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, battuta a Palazzo Wanny nel giorno del debutto in questo campionato ma avanti di cinque lunghezze rispetto alle bisontine.

Rispetto al precedente dell’andata, le due squadre si presenteranno con un volto parzialmente diverso: nelle Tigri non ci sono più Storck e Kästner, mentre sono arrivate Carletti e Lazda, ne Il Bisonte debutterà Baijens, mentre hanno salutato Mancini e Ribechi, oltre a Bechis.

Le ex della sfida sono due, e giocano entrambe a Vallefoglia: si tratta di Sonia Candi, bisontina nella stagione 2018/19, e Alice Degradi, che ha militato ne Il Bisonte per un anno e mezzo tra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020. I precedenti fra le due squadre sono sette, con quattro vittorie di Firenze (tra cui quella nella gara di andata) e tre della Megabox.

“L’arrivo di Baijens ci ha dato entusiasmo, perché si è presentata felice di unirsi a noi e molto carica, e questo il gruppo lo ha percepito con piacere – dice coach Simone Bendandi – Stiamo continuando a lavorare a testa bassa per migliorare alcune situazioni e valorizzare ciò che di buono abbiamo fatto in modo più o meno costante: siamo molto concentrate su noi stesse, e siamo pronte a voltare pagina perché inizia il girone di ritorno, con un cammino lungo davanti a noi in cui potrà succedere ancora di tutto. Dobbiamo metterci alle spalle ciò che è stato e continuare a credere in quello che facciamo, con grande disponibilità da parte di tutti: credo che il gruppo sia pronto a farlo, e abbia una gran voglia di rivivere le sensazioni positive di inizio stagione. Vallefoglia è una squadra agguerrita, con un opposto molto interessante e due centrali che vengono molto sfruttate, una delle quali, Sonia Candi, la conosco molto bene: dovremo fare attenzione, perchè andremo a giocare in un campo non semplice”.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola, privo delle infortunate Alice Degradi e Simone Lee, dovrebbe schierarsi con la russa Viktoriia Kobzar (classe 2004) in palleggio, l’albanese Erblira Bici (1995) come opposto, Sonia Candi (1993) e la tedesca Camilla Weitzel (2000) al centro, Gaia Giovannini (2001) e Francesca Michieletto (1997) in posto quattro, e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.