Il Bisonte Firenze ko nell’ultimo test precampionato, il derby con la Savino Del Bene

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 1-4 (25-20, 24-26, 15-25, 13-25, 25-27)IL BISONTE FIRENZE

: Acciarri 6, Malual 13, Butigan 6, Leonardi (L2) ne, Battistoni ne, Giacomello 3, Nervini 11, Mancini 5, Ribechi (L1), Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio 1, Davyskiba 21, Bechis. All. Bendandi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 16, Castillo (L2), Ruddins 18, Kotikova 4, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Bajema 2, Graziani 6, Nwakalor 7, Carol 1, Baijens 7, Antropova ne, Mingardi 17, Gennari 2. All. Antiga

FIRENZE – L’ultimo allenamento congiunto del precampionato de Il Bisonte Firenze si chiude con un ko contro la Savino Del Bene Scandicci, che a Palazzo Wanny si impone per 3-1, per poi portarsi a casa anche il set supplementare che i due allenatori decidono di disputare per concedere ulteriori minuti alle varie giocatrici.

A una settimana dall’inizio del campionato, coach Simone Bendandi può comunque ritenersi soddisfatto per il livello espresso dalla sua squadra, protagonista di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle cinque amichevoli giocate nel corso della preparazione: in quest’ultima la Savino si è confermata al momento superiore rispetto alle bisontine, che però hanno lottato alla pari per tre dei cinque set, lanciando segnali incoraggianti in vista del debutto in campionato di domenica prossima contro Vallefoglia a Palazzo Wanny.

Con Battistoni e Leonardi ancora a riposo, Bendandi è partito con Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Davyskiba e Cagnin in banda, Mancini e Butigan al centro e Ribechi libero: il primo set si è chiuso 25-20, con Il Bisonte che ha preso il volo dopo una prima parte equilibrata, il secondo invece si è deciso in volata, con la Savino che ha trovato il 24-26 dopo aver annullato una palla set alle bisontine, mentre nel terzo e nel quarto la squadra di Antiga è sempre stata in controllo (15-25, 13-25), nonostante gli ingressi di Bechis, Nervini e Acciarri. Nel quinto spazio anche a Giacomello, con un parziale super equilibrato che si è chiuso con l’ace di Mingardi del 25-27, dopo altre due palle set non sfruttate da Firenze.

“Sono contento di quest’ultimo test – dice il coach del Bisonte, Simone Bendandi – in cui abbiamo affrontato una squadra molto quotata: nei primi due set abbiamo espresso una bella pallavolo sia a livello tattico che tecnico, e ho avuto ottimi segnali che ci rincuorano, poi c’è stata una flessione tropo netta e il terzo e il quarto non mi sono piaciuti. Abbiamo commesso troppi errori diretti, sono venute fuori insicurezze a livello emotivo che si sono trasformate in ritardi nei tempi di gioco e nelle intese, poi però nell’ultimo set le ragazze hanno avuto la capacità di riprendere ritmo e di ritrovare la fiducia, perdendo solo ai vantaggi. La squadra ci sta dimostrando di avere dei buoni valori e una buona base da cui partire: stiamo creando qualcosa di veramente interessante, e non vediamo l’ora di cominciare col campionato. È stata una buona preparazione, sono soddisfatto delle ragazze e di quello che stanno mettendo in palestra ogni giorno: ora ci aspettano dure battaglie e ci stiamo preparando per questo”.

Per le vincitrici parla il libero Beatrice Parrocchiale: “Penso che alla fine sia andata bene, a parte il primo set dove eravamo un po’ più contratte, però niente di preoccupante. Nel secondo set abbiamo lottato e loro nei primi due set hanno tenuto un livello molto buono, siamo però uscite da un momento di difficoltà e la partita è stata un po’ più nelle nostre mani. Si sono viste delle cose belle e tutte le ragazze sono state bravissime, dobbiamo continuare a giocare di squadra e a comunicare. Dobbiamo partire dalle cose semplici e da quelle poi sviluppare un gioco un po’ più complesso”.