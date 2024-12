Per il Bisonte Firenze il recupero con Cuneo per rialzare la testa

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze vuole rialzare la testa.

Arriva un crocevia fondamentale per la stagione de Il Bisonte Firenze, che alle 19 dell’11 dicembre è atteso al Palasport di Cuneo dalla Honda Olivero Cuneo per il recupero del match della settima giornata della serie A1 Tigotà, rinviato lo scorso 10 novembre per indisponibilità dell’impianto piemontese: in palio ci sono punti importantissimi per la lotta salvezza, perché al momento le bisontine sono undicesime a quota nove, mentre le gatte sono penultime a due lunghezze di distanza. Ecco perché una vittoria consentirebbe di tornare a respirare alla squadra di coach Bendandi, reduce da quattro ko di fila e al quarto match in dodici giorni.

Le ex della sfida sono cinque: nella Honda Olivero ci sono Alice Turco, che ha giocato a Firenze nella stagione 2019/20, Alexandra Lazic, bisontina nello scorso campionato, e Sara Panetoni, protagonista con la maglia de Il Bisonte per tre stagioni, dal 2020 al 2023, mentre a Firenze ci sono Giulia Mancini, che ha giocato a Cuneo nel 2018/19, e Beatrice Agrifoglio, che ha vestito la maglia delle gatte per tre annate, nel 2019/20 e poi dal 2021 al 2023. I precedenti fra le due squadre sono quattordici, con otto successi per le bisontine (di cui gli ultimi cinque consecutivi) e sei per la Honda Olivero.

“Conosciamo perfettamente l’importanza della sfida di Cuneo – dice coach Bendandi – sarà una partita in cui dovremo avere pazienza e in cui soprattutto dovremo esprimere fin da subito tutto il carattere e l’aggressività che ci contraddistingue. Dobbiamo assolutamente riuscire a essere incisivi fin da subito con la battuta, per poi ritrovare e valorizzare il nostro muro difesa. Ci troviamo in una situazione di classifica che ci impone di stare molto attenti, e dobbiamo vivere la partita di Cuneo come un’occasione per ritrovare la vittoria e per regalarci un momento di serenità: le ragazze in allenamento continuano ad essere molto presenti, abbiamo anche provato alcune soluzioni che ci potranno essere utili domani, ma dovremo essere brave ad applicarle durante la gara”.

La Honda Olivero Cuneo di coach Lorenzo Pintus dovrebbe schierarsi con Noemi Signorile (classe 1990) in palleggio, la serba Ana Bjelica (1992) come opposto, Agnese Cecconello (1999) e l’olandese Tessa Polder (1997) al centro, la russa Anastasiia Kapralova (2004) e la svedese Alexandra Lazic (1994) in posto quattro, e Sara Panetoni (2000) nel ruolo di libero.