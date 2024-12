Rari Nantes Florentia, netto ko nella trasferta con Ortigia

Getting your Trinity Audio player ready...

Cc Ortigia 1928 – Rari Nantes Florentia 16-7 (4-1 5-2 3-3 4-1)

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, G. Marangolo 1, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 2, L. Giribaldi 1, G. Kalaitzis 2, A. Carnesecchi, E. Campopiano 2, Y. Inaba 2, F. Scordo 1, C. Napolitano 1, D. Ruggiero. All. Piccardo

RARI NANTES FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, D. Borghigiani 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 2, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

ARBITRI: Castagnola e Piano

NOTE: Usciti per limite di falli Chemeri (F) e Hofmejer (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 8/11 + 2 rigori e Florentia 1/9

SIRACUSA – Nel decimo turno della regular season maschile di serie A1, l’Ortigia degli ex Tempesti e Carnesecchi fa valere fattore campo ed esperienza e doma una Florentia bella ma troppo remissiva. Una sconfitta tanto netta quanto prevedibile contro un avversario forte e ben organizzato, affamato di punti vittorie dopo un avvio di stagione in salita, in credito con punti e fortuna.

Per la Florentia una sconfitta agrodolce che se da un lato lascia l’amaro in bocca per il risultato e il sorpasso in classifica dei sicliani, dall’altro forgia in positivo il carattere del sette di Minetti che torna a casa più consapevole degli errori su cui lavorare per il futuro, come commenta a fine partita il tecnico gigliato.

Lunedì 23 nella seconda trasferta consecutiva prentalaizia, scontro diretto in odor salvezza contro l’Olympic Roma