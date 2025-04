Rari Nantes Florentia, salvezza rimandata: a Roma finisce ko ai rigori

Getting your Trinity Audio player ready...

Olympic Roma – Rari Nantes Florentia 16-14 dtr (11-11 dts)

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 3, T. Lo Re 1, S. Vidovic 1, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 1, C. Mirarchi, M. De Robertis 2, A. Tartaro 1, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. Fiorillo

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, M. Stocco 2, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 3, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Trpovski. All. Minetti

ARBITRI: D’Antoni e Alfi

NOTE: Parziali 2-3 5-3 2-2 2-3 Tempi regolamentari terminati 11-11. Sequenza dei rigori: Vidovic (R) gol, Sordini (F) gol; Vitale gol, Di Fulvio parato da Peluso; Lo Re gol, De Mey gol; Kadar gol, Borghigiani gol; Ballarini gol. Superiorità numeriche: Olympic Roma e RN Florentia. Spettatori:500 circa.

ROMA – Nella seconda gara dei play out di serie A1 maschile non bastano quattro tempi e una prestazione generosa alla Rari Nantes Florentia per chiudere il discorso salvezza, al termine di un match combattuto e deciso alla lotteria dei rigori, con il punteggio di 16-14 a favore dei padroni di casa dell’Olympic Roma.

Una sconfitta tanto amara quanto sfortunata per il sette gigliato, costretto ad alzare bandiera bianca e a rimandare il discorso salvezza a giovedì Primo maggio, alle 18, tra le mura amiche di Bellariva.

Il match, intenso e ricco di emozioni, terminato sull’11-11 al termine dei quattro tempi regolamentari, ha visto i biancorossi chiudere avanti il primo parziale (2-3), salvo poi subire il ritorno dei padroni di casa nel secondo tempo (5-3). Dopo l’equilibrio del terzo periodo (2-2) e una nuova reazione dei gigliati nel finale (2-3), la gara è proseguita fino ai tiri di rigore, dove l’Olympic Roma si è dimostrata più precisa, imponendosi per 16-14 complessivo.