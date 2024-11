Savino Del Bene Scandicci, ritorno al successo lontano da casa

Getting your Trinity Audio player ready...

Megabox Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16, 20-25, 22-25, 20-25) VALLEFOGLIA: Bici 22, Feduzzi (L2), Michieletto, Giovannini 7, De Bortoli, Candi 8, Torcolacci n.e., Perovic 2, Storck n.e., Kobzar, Weitzel 10, Lee 15. All. Pistola A. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) n.e. Herbots 11, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema 2, Graziani, Nwakalor 14, Carol 7, Baijens n.e., Antropova 24, Mingardi 8, Gennari n.e.. All.: Gaspari M. ARBITRI: Piana – Chiriatti

SCANDICCI – Vittoria in trasferta per la Savino Del Bene Scandicci, che si impone 3-1 a Pesaro con Vallefoglia.

La Savino Del Bene Volley trova finalmente la vittoria anche in trasferta imponendosi in quattro set sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e inanella la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.

Un avvio da incubo per la squadra di coach Gaspari che scivola subito sotto nel computo dei parziali dopo un primo set in cui ha trovato difficoltà in tutti i fondamentali (25-16). Dalla seconda frazione, anche grazie all’inserimento di Carol e Mingardi, la Savino Del Bene Volley ha saputo rimettersi in carreggiata, trovando ritmo in attacco e a muro e riuscendo a chiudere i successivi tre parziali in proprio favore.

A livello statistico le toscane hanno murato meglio (9 block totali, 4 di Carol) mentre hanno servito con minor efficacia (6-2). Per quanto riguarda le percentuali di ricezione, la Savino Del Bene Volley ha registrato numeri peggiori (53%-37%), mentre ha attaccato con maggior efficienza (47%-50%).

La top scorer dell’incontro è stata Antropova con 24 punti, seguita da Bici con 22 realizzazioni. Per le toscane in doppia cifra anche Nwakalor (14) ed Herbots (11).

“Era molto importante portare a casa tre punti – commenta coach Gaspari – e in questo campo non era per nulla facile anche perchè Vallefoglia è in fiducia e ha guadagnato continuità. Noi non abbiamo approcciato bene alla gara, servendo con poca efficacia e con palla in mano non è semplice giocare contro di loro e le loro centrali. Non so perché non abbiamo iniziato con il piede giusto, ci siamo allenati bene per tutta la settimana. D’altra parte, si tratta di una bella prova di carattere, sotto 1-0 non era scontato portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto con un bell’atteggiamento”.