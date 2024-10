Scandicci alla prova della neopromossa Perugia: esordio in panchina per Marco Gaspari

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Terzo impegno stagionale per la Savino Del Bene Volley che vuole confermare il suo andamento positivo nel campionato di Serie A1 dopo le due vittorie in altrettante gare disputate. La squadra di coach Gaspari, subentrato in panchina ad inizio settimana, sarà contrapposta alla neopromossa Bartoccini-Mc Restauri Perugia che ritorna nell’élite del volley italiano dopo aver centrato la promozione nella scorsa stagione sportiva.

La gara, valevole per la terza giornata di campionato, è programmata per domenica 20 ottobre, quando la Savino Del Bene Volley scenderà sul taraflex di Palazzo Wanny alle 17.

Nelle fila della Savino Del Bene Volley figura una sola ex di Perugia: si tratta della centraleLinda Nwakalor, classe 2002, che ha giocato per le Black Angels dal 2021 al 2023.

Percorso inverso per la centrale classe ’99 Benedetta Bartolini, tesserata dalla Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022 e vincitrice della Challenge Cup 2022, che sta affrontando la sua terza stagione consecutiva con il club umbro.

Quello di domenica sarà l’ottavo scontro ufficiale in Serie A1 tra le due formazioni, con la Savino Del Bene Volley capace di aggiudicarsi tutte le precedenti contese. Un solo punto concesso alla squadra perugina in sette gare, risalente all’ottava giornata del girone di ritorno del campionato 2021/2022, occasione nella quale la squadra toscana riuscì ad imporsi per 3-2 con 19 punti di Ekaterina Antropova.

“Mi approccio a questa partita – dice coach Marco Gaspari – con entusiasmo ed emozione, perché dopo tanti anni esordire su una panchina nuova è qualcosa di emozionante perlomeno per me. Quindi tanta emozione e tanta concentrazione perché Perugia è reduce da una sconfitta con Conegliano, che ci può stare sulla carta, e viene dalla sfida con Vallefoglia, con set molto tirati. Mi aspetto una Perugia che contro le big del campionato cercherà di giocare più leggera possibile. Noi veniamo da un cambio di panchina e di conseguenza dobbiamo essere il più calmi possibile, seguendo le regole che ci siamo dati in questi giorni in palestra. Inizio a conoscere la squadra, ma dovrò farlo giorno per giorno. Dovrò acquisire anch’io i loro automatismi, per far sì che questa squadra incrementi il suo livello di gioco. L’obiettivo deve essere quello che c’era fino alla settimana scorsa, cioè portare a casa una vittoria. Ci vorrà però molta attenzione perché il campionato italiano, come al solito, è sempre pieno di insidie“.

La Bartoccini-Mc Restauri Perugia ritorna in Serie A1 dopo aver dominato il campionato di A2 nella passata stagione, centrando la promozione diretta come miglior classificata della serie cadetta al termine della Pool Promozione. La squadra allenata da Andrea Giovi, confermato come head coach per la seconda stagione consecutiva, è anche riuscita a trionfare in Coppa Italia , vincendo in tre set sulla Futura Volley Busto Arsizio a Trieste.

Per quanto riguarda il roster, spiccano le conferme dell’esperta Imma Sirressi e della regista Maria Irene Ricci, oltre alla schiacciatrice Gaia Traballi e alla coppia di centrali Bartolini e Cogliandro. Diverse sono poi le giovani interessanti che hanno integrato la formazione del presidente Bartoccini, su tutte la figlia d’arte Beatrice Gardini, Mvp del campionato europeo Under 22 vinto dalle azzurrine la scorsa estate, che rientra a Perugia dopo una stagione alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

La formazione umbra, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, è stata sconfitta nelle prime due giornate di campionato rispettivamente da Bergamo (0-3) e Vallefoglia , a cui è però riuscita a strappare un punto. Il match contro le marchigiane, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e terminato solo ai vantaggi del tie-break, ha evidenziato la buona vena realizzativa dell’opposta ungherese Annett Németh, capace di segnare 27 punti, e della giovane centrale tedesca Alexandra Cekulaev (18 punti con 4 muri).

Lo starting six scelto da coach Giovi per la sfida contro la Savino Del Bene Volley dovrebbe essere composto dalla palleggiatrice Ricci in diagonale con Németh, in banda Ungureanu e Gardini, con al centro la polacca Gryka e Cekulaev. Il libero e capitano è Sirressi.