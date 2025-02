Senza Kean la Fiorentina è un’altra cosa. E al Franchi passa il Como

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Como 0-2FIORENTINA (4-2-3-1):

De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens (70′ Parisi); Mandragora (70′ Richardson), Cataldi (55′ Gudmunsson, 74′ Ndour); Folorunsho, Fagioli, Beltran; Zaniolo (55′ Colpani). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Caprini, Comuzzo, Pablo Marì, Moreno. Allenatore: Palladino.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena (69′ Kempf), Valle; Da Cunha, Perrone (70′ Douvikas), Caqueret (78′ Engelhardt); Nico Paz (78′ Ikone), Strefezza; Diao (91′ Jack). A disposizione: Reina, Vigorito, Braunoder, Cutrone, Iovine, Lesjak. Allenatore: Fabregas.

ARBITRO: Piccinini di Forlì

RETI: 41′ Diao, 66′ Nico Paz

NOTE: Ammoniti Gosens, Folorunsho, Gudmunsson; Goldaniga, Perrone

FIRENZE – Si ferma al Franchi la rincorsa Champions della Fiorentina di Palladino, che soffre forse più del dovuto l’assenza di Kean e di un’alternativa di gioco in mancanza del suo centravanti.

Nel primo tempo i viola partono forte con Zaniolo falso nueve che dopo una partenza sprint si spegne come tutto il resto della squadra. Con il passare del tempo si alza il ritmo e la qualità del Como che conta sua Diao e Caqueret in grande spolvero. Proprio Diao apre le marcature lanciato negli spazi dal compagno di squadra francese e fulima De Gea superando in velocità Pongracic e Mandragora.

Nella ripresa Palladino le tenta tutto, inserisce anche Gudmunsson che però si fa quasi subito male per alzare la pressione in attacco. Il Como si difende con ordine e alla prima occasione, un pallone perso da Fagioli che Da Cunha serve al gioiellino Nico Paz, fa 2-0.

La Fiorentina non reagisce e finisce così. Meno male che torna Kean.