Torna la classica di corsa in salita Reggello – Vallombrosa

Getting your Trinity Audio player ready...

Saranno in centinaia domenica (7 luglio) a contendersi la vittoria nella 48esima edizione della Reggello-Vallombrosa.

La classicissima del calendario Uisp, quest’anno valida quale campionato regionale di corsa in salita, si avvia velocemente al suo cinquantennale ma intanto c’è grande attesa per l’edizione di quest’anno e proprio in queste ore le varie società toscane stanno facendo pervenire agli organizzatori gli elenchi degli iscritti.

Tra loro già spicca un nome, quello di Ana Nanu (Atletica Rimini Nord Santarcangelo), la rumena da anni trapiantata e naturalizzata in Italia plurivincitrice tra Toscana ed Emilia Romagna. Inoltre ci sarà Paolo Micotti (Gs Orecchiella), settimo alla Scalata dell’Alpe di San Pellegrino, tappa del Tuscan Peaks 2024, circuito del quale la Reggello-Vallombrosa fa parte.

Il tracciato non cambia rispetto alle precedenti edizioni. Partenza sempre da piazza Roosevelt a Reggello con ritrovo in piazza Potente alle 7,30 per il ritiro di pettorali e pacchi gara, per poi salire fino ai mille metri di altitudine del piazzale antistante l’abbazia di Vallombrosa. Il totale della distanza è di 13,2 chilometri per un dislivello di 650 metri. Una sfida per camosci, sempre molto amata dal panorama podistico toscano e non solo. Oltre alla gara agonistica prevista anche la prova non competitiva oltre alla passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri con partenza dall’Abbazia e percorso ad anello.

Lo start verrà dato alle 9 per tutte le prove previste. Il costo di partecipazione è di 15 euro, 7 per la non competitiva, fino al 4 luglio (20 euro per chi si iscrive sul posto). A tutti andrà una speciale medaglia ricordo dell’evento. A fine gara ci saranno ben 119 premi individuali oltre alle prime 3 società a punteggio e alle prime 5 per numero di iscritti. Per il campionato regionale premi per i primi 3 di ogni categorie, le prime 3 società maschili, femminili e alla vincitrice mista e alle prime 3 società più numerose.

Per informazioni è possibile visitare il sito dei Podisti Resco.