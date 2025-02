Una sorprendente Vallefoglia supera la Savino Del Bene a Palazzo Wanny

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Vallefoglia: 0-3 (22-25,23-25,22-25) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins 2, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 3, Bajema 1, Graziani 1, Nwakalor 9, Carol 10, Antropova 9, Mingardi 6, Ung n.e.. All.: Gaspari M. VALLEFOGLIA: Bici 15, Degradi n.e., Feduzzi (L2), Michieletto 2, Giovannini 7, De Bortoli, Candi 7, Torcolacci n.e., Perovic 2, Kobzar n.e., Weitzel 11, Lee 14, Lazda n.e., Carletti. All. Pistola A. ARBITRI: Salvati – Cesare

FIRENZE – Il weekend nero della pallavolo fiorentina si completa con il lo interno della Salvino Del Bene con Vallefoglia.

Il rientro a Palazzo Wanny non sorride alla Savino Del Bene Volley, sconfitta in tre set dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nella sfida della ventunesima giornata di serie A1.

Dopo un avvio di primo parziale equilibrato, la Savino Del Bene Volley ha iniziato a subire il ritmo delle nero-verdi, pungenti al servizio ed efficaci in attacco con Bici e Lee, e in grado di portarsi a casa con convinzione la prima frazione. Anche l’avvio di secondo set è ad appannaggio delle ospiti, in vantaggio poi per tutta la durata del parziale, salvo una non finalizzata rimonta sul finale, deciso sull’errore al servizio di Maja. Sotto di due parziali, le ragazze di coach Gaspari cercano di partire con un piglio differente, allungando anche di cinque lunghezze nella fase centrale del set, ma la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, con grande determinazione, è riuscita comunque a ricucire lo svantaggio portandosi a casa l’intera posta in palio.

A livello statistico, le due formazioni hanno realizzato lo stesso numero di muri vincenti (9), mentre la Savino Del Bene Volley ha servito con maggiore efficacia (8-5). Per quanto riguarda poi la ricezione, nonostante la buona intensità al servizio delle padrone di casa, Candi e compagne hanno registrato una positività maggiore nel fondamentale (44%-58%), così come anche in fase offensiva (34%-44%).

Per la Savino Del Bene Volley è la sola Carol ad andare in doppia cifra (10), seguita da Nwakalor e Antropova (9). Al contrario, nella formazione marchigiana Bici (15), l’MVP Lee (14) e Weitzel (11, di cui 3 muri) hanno siglato più di dieci realizzazioni.

Incassata la quinta sconfitta in campionato, le ragazze di coach Gaspari avranno ora una settimana per prepararsi al meglio per la semifinale di Coppa Italia contro la Numia Vero Volley Milano, programmata per sabato 8 febbraio alle 18 all’Unipol Arena di Casalecchio Di Reno.

“Partiamo dicendo che Vallefoglia ha fatto una grande partita – dice coach Gaspari soprattutto in attacco e quindi va merito a loro per una vittoria in una partita che, dalla metà del primo set è stata sicuramente e sempre dalla loro da parte. Da parte nostra un ottimo approccio alla gara, poi ci siamo innervositi in una P1 dove non riuscivamo con palla in mano a far cambio palla e oggi chiaramente avete visto tutti che l’attacco è stato il nostro tallone d’Achille. Non siamo riusciti a mettere la palla a terra, ci siamo complicati la vita, ci siamo innervositi e non siamo riusciti a trovare delle soluzioni. Vallefoglia ha giocato sull’inerzia, sulla serenità di prendersi dei rischi, commettendo anche degli errori in attacco nei momenti cruciali e rischiando come fatto anche all’ultimo punto del primo set da parte di Bici. Una sconfitta nel percorso ci sta, soprattutto nel tipo di percorso che stiamo facendo noi, mi dispiace perché oggi era fondamentale anche gestire un pochino le risorse fisiche. Adesso dobbiamo recuperare qualche giocatrice con qualche acciacco, ma è normale sia così nel corso della stagione. Abbiamo fatto un percorso molto bello, una sconfitta ci deve far molto male, però non deve innervosirci per il resto delle gare, perché se siamo arrivati in questa posizione a questo punto è per merito di un gruppo che ha avuto una pazienza enorme, anche davanti a degli adattamenti di assetto. Dobbiamo resettare, ma rifletterci subito”.