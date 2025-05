Torna d’estate il servizio di Guardia medica turistica a Castiglione della Pescaia e Follonica

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Il servizio di Guardia medica turistica torna operativo questa estate nei territori di Castiglione della Pescaia e Follonica. Lo ha annunciato il direttore generale Asl Tse, Marco Torre al convegno conclusivo della Settimana della salute, oggi (9 maggio) a Grosseto, aperto dall’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. Insieme alla direttrice della zona distretto, Tania Barbi, il dg Torre ha così risposto in tempo reale alle richieste dei sindaci presenti, Matteo Buoncristiani e Elena Nappi.

“Abbiamo effettuato uno sforzo ulteriore e abbiamo ricevuto l’adesione anche dei medici in pensione – ha dichiarato il dg Asl Tse, Marco Torre – grazie al lavoro degli uffici e al dialogo con i sindaci è stata fatta un’azione sartoriale e progressiva che ci ha permesso di raggiungere un numero sufficiente ad aprire il servizio in questi due territori. Fondamentale è stato il rapporto con il territorio al fine di incrociare le risorse disponibili e le esigenze che anche il settore turistico ricettivo ci presenta, visto l’incremento di popolazione sul territorio nei mesi estivi”.

Riguardo alla zona sud della costa grossetana, sono in corso le azioni di rafforzamento del personale per far fronte al picco turistico sia negli ospedali, sia nei servizi di emergenza territoriale.

“Il servizio di Guardia medica turistica – ha proseguito la direttrice della zona distretto, Tania Barbi – sarà attivo dal 14 giugno nel fine settimana e nei mesi di luglio e agosto per 12 ore ogni giorno, a settembre sarà attivo nel fine settimana fino al 14 del mese. Ringraziamo tutti i professionisti e le dottoresse che si sono messi a disposizione per garantire queste prestazioni. Stiamo inoltre valutando la possibilità di attivare anche punti di Guardia turistica infermieristica“.