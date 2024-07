Uomo di 36 anni annega in un torrente in Maremma: ipotesi malore

Getting your Trinity Audio player ready...

GAVORRANO – Dramma nel pomeriggio di ieri, 20 luglio, nel torrente Bruna al confine fra Gavorrano e Castiglione della Pescaia. Un uomo è annegato, per cause in corso di accertamento e i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcune persone presenti sul luogo, inviati dalla centrale dell’Asl della Toscana Sud Est sono arrivati l’auto medica di Grosseto e la Croce Rossa di Gavorrano. È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2 di cui, però, non c’è stato bisogno perché i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 36enne.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori. Tra le ipotesi c’è anche quella del malore, ma solo gli accertamenti della medicina legale potranno fare chiarezza su quanto accaduto.