Lucio Corsi, concerto gratis a Porto Ercole a bordo di un motopeschereccio

PORTO ERCOLE – Domani (27 agosto) Porto Ercole ospiterà il concerto gratuito di Lucio Corsi, accompagnato da Tommaso Ottomano, Davide Rossi e un ensemble di violini e violoncelli. Lo spettacolo si terrà a bordo del motopeschereccio Freccia posizionato davanti alla banchina Marinai d’Italia.

Per garantire sicurezza e regolarità dell’evento, il Comune di Monte Argentario ha disposto una serie di misure straordinarie. L’accesso all’area concerto sarà consentito solo da due punti: la banchina Marinai d’Italia e Piazza Santa Barbara, con controllo dei partecipanti e accesso limitato fino al completamento della capienza massima. L’ingresso è gratuito ma necessita di prenotazione nominativa su Eventbrite, da esibire ai filtri di ingresso.

La viabilità subirà modifiche importanti. La ZTL porto, in via Fosso delle Buche, e la ZTL centro storico, in via Principe Amedeo e Piazza Santa Barbara, saranno chiuse al traffico dalle 16.00 fino al termine del concerto e al deflusso del pubblico, compresi i veicoli autorizzati. La ZTL Paese sarà attiva dalle 18.00, con possibili anticipazioni in caso di criticità sulla viabilità. La Polizia Locale potrà chiudere in anticipo l’accesso alla zona portuale se l’afflusso di spettatori sarà molto elevato.

Per agevolare i partecipanti, il Comune ha previsto parcheggi dedicati: Cavallaro con circa 400 posti, Vespucci con 260 e Cala Galera con 350. Tutti saranno collegati al centro urbano da un servizio navetta continuo.

Inoltre, sono stati introdotti divieti riguardanti bevande alcoliche e contenitori in vetro. Nel centro urbano, dalle 8.00 alle 24.00, è vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine per asporto. Dalle 15.30 alle 24.00 è proibita la vendita di alcolici e superalcolici da asporto, fatta eccezione per il consumo all’interno dei locali. Non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o bottiglie in plastica con tappo nell’area del concerto, compresa la banchina e le strade circostanti.

Il Comune ricorda che la partecipazione è limitata e regolamentata, con la prenotazione obbligatoria per garantire sicurezza e rispetto delle norme. L’obiettivo è permettere a tutti di vivere l’evento in tranquillità, senza rinunciare alla musica e all’atmosfera unica di Porto Ercole.